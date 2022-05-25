Нефтяное эмбарго для россии: почему ЕС до сих пор колеблется заблокировать российские энергоресурсы и какие варианты предлагает Украина

КИЕВ. 25 мая. УНН. В Европейском Союзе до сих пор не могут прийти к общему выводу о внедрении шестого пакета санкций против россии, в котором обязательным пунктом должно быть нефтяное эмбарго. По данным Bloomberg, на этой неделе, Брюссель снова отложит “кульминационные санкции”, поскольку Венгрия конкретно продолжает выступать против нефтяного эмбарго, которое должно быть включено в пакет. Когда Евросоюз решится на решающий шаг и какие этапы введения эмбарго предлагает Украина, читайте в материале УНН.

Ждать нельзя: почему Киев выступает против введения эмбарго через полгода

В начале мая глава Европейской комиссии Урсула фон-дер Ляен предложила переходный период в полгода для импорта нефти, а отказ от российских нефтепродуктов до конца текущего года.

"Мы сделаем так, чтобы отказ от российской нефти прошел гладко, чтобы дать и нам, и нашим партнерам время договориться с альтернативными поставщиками и минимизировать влияние на мировые рынки", – объясняла такие термины глава Еврокомиссии.

В свою очередь, в Офисе Президента выступают категорически против такой позиции ЕС по срокам блокирования нефти. В комментарии УНН советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко отметил, что 6 месяцев означают “дать возможность россии получить около 200 млрд долларов только за нефть”.

“Та позиция, которая есть в Европейском Союзе относительно того, что “мы введем нефтяное эмбарго, но через 6 месяцев” – нас точно не устраивает. Причем не устраивает по многим показателям. Но, в первую очередь, это то, что не будет моментального отключения российской военной машины от постоянного финансирования. Ждать 6 месяцев – это значит дать возможность россии получить около 200 млрд долларов только за нефть. У нас точно такого времени нет”, – подчеркнул Устенко.

Украина предлагает введение комбинированного подхода: что значит

Советник Президента отметил, что сейчас активно обсуждается введение комбинированного подхода, который будет заключаться в ограничении цены за нефть, и использовании так называемого тарифного подхода – то есть комбинации двух механизмов.

“Сейчас россия продает свою нефть примерно за 60 долларов за баррель марки “Урал”. Стоимость производства этой нефти составляет примерно 10 долларов за баррель. В подходе, который сейчас обсуждается: россия сможет получать в этот переходный период времени 10 долларов – то есть покрытие полностью своих производственных затрат, не получая никакой прибыли на этом. А 60 долларов будут идти на нужды Украины”, – объяснил Устенко.

УНН также пообщался по поводу этого вопроса с экспертом Центра Разумкова и экс-директором интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины" Максимом Белявским, который прогнозирует, что шестой пакет санкций, включая долгожданное нефтяное эмбарго – уже в краткосрочной перспективе.

“Этот пакет санкций будет принят уже в краткосрочной перспективе – нескольких месяцев. Поэтому следует ожидать, что в первой половине июня, все же, европейская комиссия примет сбалансированное решение”, – считает Билявский.

Почему Будапешт медлит с санкциями

Однако вопрос времени все же остается открытым. Советник Зеленского Устенко назвал три опции, почему ЕС до сих пор затрудняется ввести “кульминационный” шестой пакет санкций именно с блокировкой российской нефти. Одной из таких опций являются скрытые интересы в тех странах, которые пытаются лоббировать интересы российской федерации и находятся на “крючке” у российских спецслужб. Остальные две опции касаются “узкого мышления” и желания вести бизнес так, как было до полномасштабного вторжения россии в Украину.

Известно, что Венгрия занимает оппозиционную сторону по включению нефтяного эмбарго в шестой пакет санкций против россии и, возможно, находится на том же “крючке”, о котором упоминает советник Президента Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался поднимать этот вопрос на встрече лидеров ЕС, которая состоится на следующей неделе в Брюсселе, сообщает Financial Times.

Венгерский премьер имеет достаточно “теплые” политические отношения с российским диктатором владимиром путиным. Еще в феврале он заявил, что во время переговоров с путиным не увидел у него "намерений делать что-то резкое в отношении Украины".

А впоследствии добавил, что “не видит проблемы для того, чтобы платить за российский газ рублями”

“Если посмотреть на историю политического становления господина Орбана, мы увидим, что его политическая карьера была тесно связана с прокоммунистическими силами, которые в то время активно работали в Венгрии. Собственно, эта связь оставалась и в 1990-х годах. И именно по этому каналу связи Орбана заставляли поддерживать российскую политику. Успешность Орбана связана с тем, что его поддерживали длительное время российские спецслужбы и зарабатываемые российские средства, также и за счет нефти”, – объясняет эксперт Центра Разумкова Максим Билявский.

Введение эмбарго может произойти в два шага: что это значит для россии

Билявский прогнозирует, что введение нефтяного эмбарго может произойти в два шага. Первый шаг Украина может увидеть уже в июне.

“Первый шаг мы увидим, скорее всего, уже через 2 недели, то есть в начале июня. Он будет состоять в ограничении поставок российской нефти, непосредственно через морские порты. На сегодняшний день – это 20% от всех объемов поставок нефти. Собственно, вторым шагом станет полное эмбарго на российскую нефть”, – отметил эксперт.

Открытым остается вопрос о возможности альтернативной продажи российской нефти. Как считает советник Президента Олег Устенко, в результате санкций у россии есть только две точки, куда она может продавать свою нефть.

“Первая точка – это Китай. Но потребность Китая в нефти несколько уменьшается сейчас. Это означает, что на 10-20% в течение этого года потребность будет меньше. И есть физическое ограничение, заключающееся в том, что нефть в Китай россия продает с помощью того нефтепровода, который у них есть. Его мощности достаточно ограничены”, – объясняет Устенко.

Второй точкой, куда может продаваться российская нефть – является Индия. Однако советник объясняет: для того, чтобы продавать нефть в Индию, нужно иметь достаточно мощный флот, или арендовать корабли, для того чтобы крупные танкеры поставляли эту нефть в страну.

“И здесь обсуждается вопрос, что не будет возможности для европейских компаний с помощью своего флота, перевозить нефть российского происхождения”, – продолжает Устенко.

Вторым препятствием для россии, является тот факт, что российская нефть не должна страховаться европейскими страхователями. Это означает, что возникнет физическое ограничение по поводу того, что не будет возможности транспортировать нефть по европейскому флоту, отмечает собеседник издания.

“Если у тебя есть один возможный потребитель, еще имеющий альтернативы закупки нефти в одной или в другой точке, то это означает, что цену, которая сейчас существует на рынке, – Индия тоже не будет давать россии. Для этого будет достаточно резкое уменьшение доходов российской федерации по нефти в этот переходный период на эти 6 месяцев. А уже после этого заработает нефтяное эмбарго полностью”, – отметил советник Зеленского.

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