Эксперт о намерениях кремля относительно нового "штурма Киева": время прошло, им нечем идти

КИЕВ. 30 мая. УНН. У россии не хватит сил для нового наступления на Киев без общенациональной мобилизации. Такое мнение в разговоре с УНН высказал военный эксперт Олег Жданов.

Контекст

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в кремле снова обсуждают возможный штурм Киева.

Цитата

На вопрос о том, могут ли оккупанты пойти второй волной на Киев, Жданов отметил, что "ее нет".

"В том и заключается секрет Полишинеля, что нет второй волны для того, чтобы пойти на Киев. Если они снова соберут там 170 или 200 тысяч, тогда они могут рассуждать пойти на Киев. Но сегодня не 24 февраля, и мы уже фактически будем готовы их встречать. Время прошло, им нечем идти", - отвечает специалист.

Детали

Как отметил собеседник, в россии с марта начали проводить скрытую мобилизацию, и за все это время собрали 15 батальонно-тактических групп, еще около 10 БТГр собирают сейчас в Белгородской области.

Таким образом, без объявления мобилизации, собрать количество сил, достаточных для штурма Киева – невозможно, считает специалист.

"Но это вопрос, который нуждается в постоянном внимании, чтобы не было таких неожиданностей, как случилось на востоке Украины. Для нас ухудшением ситуации случилось, что вдруг… появилась пятая резервная армия Уссурийская почти в полном составе и пошла в бой", - добавил он.

Ранее

Наступление российских оккупантов на Киев и область закончилось провалом. В конце марта россия отвела войска с этого направления, оставив за собой шлейф из военных преступлений.