Экономика – еще один большой фронт: советник Президента рассказал о российских бизнес-сообществах, которым была выгодна война в Украине

КИЕВ. 30 мая. УНН. Война в Украине, которую начала российская федерация, была выгодна ряду бизнес-сообществ россии. Таким образом они планировали получить полный контроль над предприятиями, функционирующими на территории Украины, однако так или иначе связаны с россией. Об этом сообщил советник Президента Украины Олег Устенко, передает УНН.

Детали

Среди бизнесменов россии, которым могла быть выгодна война в Украине - Михаил Фридман (“Альфа-Банк Украина”, международный инвестиционный бизнес “LetterOne”), Андрей Мельниченко (минерально-химическая компания “ЕвроХим”), Олег Дерипаска (владелец холдинга “Базовый Элемент”, бывший владелец ХТЗ) и Дмитрий Мазепин ("Объединенная химическая компания "Уралхим"). Последний кстати, будь то стечение обстоятельств или запланировано - в феврале перед войной, начал выкуп акций “Тольяттиазот”, - одного из крупнейших в мире производителей аммиака, транспортируемого на экспорт только через Одессу.

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“Так и есть. Сейчас уже можно сказать что то, что казалось ранее хаотическими шагами, которые можно было объяснить в первую очередь бизнес-интересами – в реальности не были такими банальными бизнес-интересами и хаотическими шагами. Это все было спланировано заранее и это была как карта военных действий, которая существовала и реализовывалась у нас в Украине", - считает Устенко.

Он подчеркнул - подобная “заинтересованность” российского бизнеса была нацелена не только на Украину.

“Все, что открылось сейчас с войной, показывает, что именно такое происходило и в других странах мира, в том числе и в ЕС. Давайте вспомним, как, например, Германия выстраивала свою энергетическую политику, как был перевод первых лиц Германии на руководящие должности в государственные энергетические компании рф. То есть у них было столь много интересов и все это не было хаотическими действиями, как тогда казалось. Они четко понимали как, что и для чего делают”, – заявил советник Президента.

По мнению Устенко, такая политика россии и бизнесменов больше не может продолжаться, поэтому нужно приложить много усилий на законодательном уровне как Украине, так и другим странам мира, чтобы предотвратить такие действия в будущем.

“Может ли это продолжаться дальше? Точно нет, ведь уже вполне понятно, что экономика – это просто большой фронт и такого просто не может повториться. Это означает, что существует много вызовов на будущее. Даже в послевоенный период: для СБУ, разведки, в принципе, для службы экономической безопасности Украины (...)

Можно отслеживать любые транзакции, можно понимать, кто и как финансирует любую компанию, кто является конечным бенефициаром – чтобы предотвратить возникновение всех этих рисков в будущем. И законодательно это тоже просто сделать. Проблема только в проведении кропотливой аналитической работы, но это точно то, что мы можем сделать сами, имея поддержку от наших союзников сейчас, и она будет идти дальше. Мы являемся членами многих международных организаций, занимающихся именно такими аспектами финансов и экономики”, - подытожил Олег Устенко.

Напомним

Ранее Олег Устенко заявил, что в планировании нападения россии на Украину было задействовано бизнес-сообщество рф.