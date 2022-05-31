На примере пророссийского бизнеса Тарпана: прокуратура и НАПК по разному трактуют новый закон по конфискации росактивов

КИЕВ. 31 мая. УНН. В то время, как в прокуратуре намерены инициировать аресты пророссийских активов разыскиваемого Руслана Тарпана, в НАПК сообщили, что компании подозреваемого, одновременно принадлежащие и россиянину, под действие ЗУ «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов» якобы не подпадают, передает УНН со ссылкой на полученные позиции от НАПК и прокуратуры Одесской области.

Детали

Журналисты УНН выяснили, что по крайней мере три компании разыскиваемого и подозреваемого Руслана Тарпана имеют в составе своих учредителей гражданина рф - Рамиля Шайдуллина. Речь идет о “Гранд Отель”, “Компас Проект” и “Квартал Руссова”.

На вопрос редакции, подлежат ли они конфискации со вступлением в силу ЗУ «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов», НАПК и прокуратура ответили по-разному.

Цитата

" ...физические лица – граждане российской федерации не являются резидентами в понимании Закона Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов», - сообщили в НАПК.

Вместо этого

“Установлено, что указанный закон включает в круг резидентов, определенных в законе Украины “Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов”, физических лиц-граждан рф, однако в настоящее время закон не вступил в силу.

Учитывая изложенное, после вступления закона в силу, областной прокуратурой, при наличии соответствующих процессуальных полномочий, будут приняты достаточные и необходимые меры к выполнению в рамках уголовного производства всех задач, определенных статьей 2 Уголовного процессуального кодекса Украины”, - сообщили в прокуратуре.

Детали

Тарпан, по словам народной депутатки Саломеи Бобровской, "давно работает на интересы россии".

Кроме того, он продолжает свою бизнес-дружбу с Шайдуллиным и сейчас – после начала войны рф против Украины.

Напомним

Руслан Тарпан – главный подозреваемый в хищении сотен миллионов гривен госбюджета на проекте “Глубоководный выпуск”. Поэтому ему избрана мера пресечения в виде заочного ареста. Он объявлен в межгосударственный розыск, а прокуратура готовит запрос на его экстрадицию в Украину.