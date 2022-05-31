Экономист рассказал, возможен ли мятеж российских бизнесменов против путина

КИЕВ. 31 мая. УНН. Перед началом войны российские власти и бизнес-элиты страны-агрессора имели иллюзорные планы по быстрому захвату территорий и завладению ключевыми предприятиями Украины. Однако – блицкриг не удался. Об этом журналистам УНН рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

В то же время эксперт добавил - ждать “мятеж” бизнеса внутри россии нет смысла, ибо олигархи, которые до сих пор остались в россии, - находятся в “связке” с президентом рф.

Цитата

“Те, кто теоретически имел другую точку зрения, – они сбежали. Убежала творческая интеллигенция, средний класс. А те, кто остались и продолжают работать в рф, – однозначно “были в теме”. И ждать мятежа среди бизнеса, конечно, не стоит. Кстати, сбежавшие – они скорее выступают против санкций, а не против власти, они хотят спасти хотя бы какие-то свои копейки”, - считает эксперт.

Пендзин добавил - в разный период военных действий рф имела разные цели по отношению к Украине.

“Пока у них была иллюзия, что их здесь будут встречать с цветами – у них была прямая цель подмять те предприятия, которые могут быть интересными для… ну вот, например, господин Рогозин говорил о ряде предприятий на Днепровщине, Харьковщине, которые он хотел забрать под Роскосмос. Мы уже слышали неоднократно и о добывающих предприятиях – посмотрите, что сейчас делается в Мариупольском порту, как сейчас россияне активно воруют металл. А они хотели, чтобы Азовсталь работала на них. То есть на первом этапе никакой идеи уничтожать экономический потенциал Украины не было. Была идея поглотить”, – сообщил экономист.

Однако, по словам Пендзина, после больших потерь российской армии, стратегия несколько изменилась и войска агрессора начали обстреливать предприятия, находящиеся на территории свободной Украины.

“После того, как они потеряли Киев, - у них коренным образом изменилась ситуация, как и изменилась стратегия ведения боевых действий. Они уничтожают сначала всю артиллерию, а затем заходят на территорию уже уничтоженную. Та же Азовсталь – уничтожено предприятие полностью. Совершили обстрелы Артема в Киеве, где у нас производится ракетная техника, обстреляли Мотор Сич. То есть, уже речь идет о физическом уничтожении, а в начале так, хотели подмять под себя экономику Украины”, - подчеркнул Пендзин.

Добавим

Сразу после вторжения россии в Украину, 24 февраля, путин собрал ведущих представителей российского бизнеса – сообщал Bloomberg. В агентстве подчеркнули, что эта встреча была использована ЕС как повод для введения санкций против нескольких российских бизнесменов, поскольку показала их близость к президенту россии.

Тогда во встрече с путиным в Кремле приняли участие 37 бизнесменов и топ-менеджеров частных и госкомпаний, среди которых, в частности, был глава совета директоров “Альфа-банка” Петр Авен, глава правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, глава "Сибура" Дмитрий Конов, гендиректор "Еврохима" Владимир Рашевский, экс-гендиректор "Уралхима" Дмитрий Мазепин (на время встречи - еще действующий глава концерна) и другие.

По информации УНН, последний проводил еще ряд переговоров с путиным сразу перед войной. В 4 утра 24 февраля Мазепин сразу прекратил транзит аммиака в Украину через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”.

Напомним

Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что война в Украине, начатая российской федерацией, была выгодна ряду бизнес-сообществ РФ. Одними из бизнесменов россии, которым могла быть выгодна война в Украине, является Михаил Фридман (“Альфа-Банк Украина”, международный инвестиционный бизнес “LetterOne”), Андрей Мельниченко (минерально-химическая компания “ЕвроХим”), Олег Дерипаска (владелец холдинга “Базовый Элемент”, бывший владелец ХТЗ) и Дмитрий Мазепин ("Объединенная химическая компания "Уралхим").

Справка

Аммиакопровод — трубопровод, предназначенный для транспортировки аммиака. В мире существует несколько таких продуктопроводов, пятым из них является единственный в Украине аммиакопровод Тольятти — Одесса. Аммиак передается от российского химического предприятия "Тольяттиазот" (ТоАЗ), принадлежащего рф-бизнесмену Дмитрию Мазепину, к Одесскому припортовому заводу (ОПЗ) в городе Южное, где загружается в танкеры и транспортируется на заводы американской нефтяной компании "Occidental Petroleum". Оператором российской части является "Трансамиак", украинский — "Укрхимтрансаммиак".