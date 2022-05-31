Военный эксперт рассказал, как долго Одесса будет находиться под прицелом россии

КИЕВ. 31 мая. УНН. Неделю назад в акваторию Черного моря вышел российский крейсер “Адмирал Макаров”. По данным СМИ, на вооружении крейсера может быть до восьми ракет “Калибр” и он присоединится к группировке в Черном море, которое также насчитывает 7 больших десантных и 2 ракетных корабля. Как объяснил журналистам УНН военный эксперт Олег Жданов, крейсер вышел в акваторию именно для того, чтобы восстановить ракетные удары по Одессе, которые мы уже наблюдаем.

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“Мы уже это наблюдаем. Вчера было два ракетных удара по Одессе. Он для того и вышел (крейсер — ред.), чтобы восстановить ракетные удары по Одессе и Одесской области.

Пока у них еще остаются ракеты — они будут постоянно пытаться наносить по нам ракетные удары, поэтому Одесса будет под прицелом”, — Жданов.

По мнению эксперта, вероятность каких-то других действий кроме нанесения ракетных ударов на сегодня фактически равна нулю.

“Высадка десанта невозможна. Чем высаживать? 810 бригада разгромлена сколько раз? Это первое. Второе — они уже не подойдут к нашему побережью — Гарпун предоставили. К слову, Гарпун покрывает, если его поставить на границы Одесской и Николаевской области, даже город Севастополь. В рф это понимают. Кроме того, на сегодня нечем усиливать этот десант. Где сухопутная группировка, которая могла бы дойти до Одессы? Сначала она должна прийти, а затем десант будет высаживаться”, — подчеркнул военный эксперт.

Добавим

Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал о еще одной причине начала войны в Украине. По его мнению, в планировании нападения россии было задействовано также бизнес-сообщество рф.

В частности одна из карт, которая разыгрывалась агрессором — это иметь как можно большее влияние на украинскую экономику. Особенно такое влияние касалось стратегических отраслей промышленности, в частности, агропромышленного комплекса, оборонной промышленности, химической и т.д.

Именно поэтому мятеж среди бизнес сообществ пока невозможен.

Одними из тех, кому могла быть выгодна война в Украине мог быть и российский олигарх Дмитрий Мазепин — экс-председатель концерна “Уралхим”. В начале февраля Мазепин начал выкуп акций “Тольяттиазот” (входит в концерн “Уралхим”) — предприятие, которое производит аммиак и транспортирует его по единственному пути — через аммиакопровод — “Тольятти — Одесса”. В компании ранее заявляли, что работать с Украиной рисковано из-за якобы “ненадлежащего выполнения обязательств по контрактам”. Однако других путей реальной транспортировки аммиака для российского предприятия кроме Украины — пока не существует.

Кроме того, по информации УНН, Мазепин проводил ряд встреч с президентом рф перед началом войны, во время которых, в частности, олигарх обещал путину скорую “сдачу” Одессы в обмен на Одесский припортовый завод.

Справка

Аммиакопровод — газопровод, предназначенный для транспортировки аммиака. В мире существует несколько таких продуктопроводов, пятым из них является единственный в Украине аммиакопровод Тольятти — Одесса. Аммиак передается от российского химического предприятия “Тольяттиазот” (ТоАЗ), который принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину, в Одесский припортовой завод (ОПЗ) в г. Южное, где загружается в танкеры и транспортируется на заводы американской нефтяной компании “Occidental Petroleum”. Оператором российской части является “Трансамиак”, украинской — “Укрхимтрансамиак”.