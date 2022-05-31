Стефанишина: в принятии санкций важно время, Еврокомиссия уже могла бы взяться за седьмой или восьмой пакет

КИЕВ. 31 мая. УНН. Решение ЕС относительно шестого пакета ограничительных мер против россии важно, однако в таких вопросах время играет едва ли не важнейшую роль. Об этом в комментарии УНН сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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“Европейская Комиссия, Европейский Совет и лидеры ЕС приложили значительные усилия, чтобы найти консенсус по санкциям на этом заседании. Десфивтизация крупнейшего банка россии — Сбербанка и отключение пропагандистских СМИ россии — это важные решения. Важно и решение относительно эмбарго нефти, которое, как ожидается, повлияет примерно на 75% импорта российской нефти”, — говорит вице-премьер.

“И для Украины сейчас наряду с ограничением возможностей финансирования российской военной машины крайне критическое значение имеет и время”, — отметила она.

Детали

Как подчеркивает Стефанишина, пока санкционные решения находятся в разработанном состоянии неделями на столе из-за блокирования отдельных стран, россия имеет время подготовиться к новым ограничениям.

россия использует это время, усиливая интенсивность атак, отмечает чиновник.

“За это время Еврокомиссия уже могла бы приступить к разработке седьмого, а возможно и восьмого пакета санкций. В конце концов, пока решения принимаются с такой скоростью из-за позиций отдельных лидеров, это будет продолжать играть на руку кремля и российских олигархов. Поэтому действия с блокировкой санкций — это не просто защита национальных интересов, как убеждают в некоторых столицах, это действия, которые способствуют агрессору”, — подчеркнула вице-премьер.

Украина, по ее словам, горячо приветствует призыв лидеров Евросоюза к Совету ЕС безотлагательно рассмотреть предложение Еврокомиссии по уголовным мерам в в случае нарушения санкций ЕС.

Она также выразила благодарность Европейскому Совету за поддержку предложения о выделении Украине до 9 миллиардов евро в 2022 году.

Напомним

Лидеры ЕС на саммите 30 мая достигли политической договоренности относительно частичного нефтяного эмбарго против россии, позволив “временные” поставки через трубопроводы.

Лидеры Европейского Союза “принципиально” договорились о новом пакете санкций против россии, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она подчеркнула, что ЕС приостановит импорт до 90% российской нефти до конца года.