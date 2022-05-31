Стефанишина: в принятии санкций важно время, Еврокомиссия уже могла бы взяться за седьмой или восьмой пакет
Ольга Стефанишина
КИЕВ. 31 мая. УНН. Решение ЕС относительно шестого пакета ограничительных мер против россии важно, однако в таких вопросах время играет едва ли не важнейшую роль. Об этом в комментарии УНН сообщила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
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“Европейская Комиссия, Европейский Совет и лидеры ЕС приложили значительные усилия, чтобы найти консенсус по санкциям на этом заседании. Десфивтизация крупнейшего банка россии — Сбербанка и отключение пропагандистских СМИ россии — это важные решения. Важно и решение относительно эмбарго нефти, которое, как ожидается, повлияет примерно на 75% импорта российской нефти”, — говорит вице-премьер.
“И для Украины сейчас наряду с ограничением возможностей финансирования российской военной машины крайне критическое значение имеет и время”, — отметила она.
Детали
Как подчеркивает Стефанишина, пока санкционные решения находятся в разработанном состоянии неделями на столе из-за блокирования отдельных стран, россия имеет время подготовиться к новым ограничениям.
россия использует это время, усиливая интенсивность атак, отмечает чиновник.
“За это время Еврокомиссия уже могла бы приступить к разработке седьмого, а возможно и восьмого пакета санкций. В конце концов, пока решения принимаются с такой скоростью из-за позиций отдельных лидеров, это будет продолжать играть на руку кремля и российских олигархов. Поэтому действия с блокировкой санкций — это не просто защита национальных интересов, как убеждают в некоторых столицах, это действия, которые способствуют агрессору”, — подчеркнула вице-премьер.
Украина, по ее словам, горячо приветствует призыв лидеров Евросоюза к Совету ЕС безотлагательно рассмотреть предложение Еврокомиссии по уголовным мерам в в случае нарушения санкций ЕС.
Она также выразила благодарность Европейскому Совету за поддержку предложения о выделении Украине до 9 миллиардов евро в 2022 году.
Напомним
Лидеры ЕС на саммите 30 мая достигли политической договоренности относительно частичного нефтяного эмбарго против россии, позволив “временные” поставки через трубопроводы.
Лидеры Европейского Союза “принципиально” договорились о новом пакете санкций против россии, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она подчеркнула, что ЕС приостановит импорт до 90% российской нефти до конца года.