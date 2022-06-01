Почему Одесса - один из ключевых городов для россии и какую роль в этом играет Одесский припортовый завод – комментарий эксперта

КИЕВ. 1 июня. УНН. Одесса – один из важнейших для россии городов, как с идеологической точки зрения, так и с экономической. Об этом журналистам УНН в эксклюзивном комментарии рассказал экономический эксперт Алексей Кущ.

Он подчеркнул, что именно Одесса – ключевой город с точки зрения логистики и товарооборота Украины с мировыми странами как по экспорту, так и по импорту.

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“Одесса важна для россии прежде всего как один из ключевых украинских черноморских портовых центров, там большая часть товарооборота, шедшая через несколько азовских портов. Поэтому Одесса – это ключевой город с точки зрения логистики и товарооборота Украины с мировыми странами как по экспорту, так и по импорту. В Одессе сконцентрировано большое количество терминалов хранения различных товаров, в том числе терминалы хранения зерна.

Это стратегически ключевой город, который еще является частью российских идеологических мифологем, которые сейчас там формируются. Согласно им, Одесса является ключевым центром так называемой новороссии, о которой в россии так много говорят. То есть это фактически элемент идеологических искусственных нарративов, которые рассказываются в россии, которые экспортируются во внешний мир благодаря информационной войне, которую россия ведет против Украины", - пояснил эксперт.

Несмотря на то, что возможность ракетных ударов, как с корабля россии в Черном море, так и с самолетов войск рф - еще высока, ряд предприятий не являются целью атаки россии, в том числе - и Одесский припортовый завод (ОПЗ), считает Кущ.

"Думаю, что ОПЗ не является ключевым элементом или целью российских обстрелов, ибо он "сидит" на известном аммиакопроводе, идущем из рф (ОПЗ – конечная точка участка аммиакопровода Тольятти – Одесса – ред.), то есть в данном случае думаю, что россия не будет выстраивать свою тактику в отношении Одессы в части обстрелов Одесского припортового завода", - пояснил экономист.

По его мнению, россиянам важно не уничтожать этот завод, а взять его под контроль из-за того, что для российского предприятия Тольяттиазот – Одесский припортовый завод – это единственная возможность транспортировать аммиак, который оно производит.

"Они пытались диверсифицировать поставки через Новороссийский порт, частично. россия всегда очень придирчиво следила за ОПЗ, как за активом. В том числе и с помощью некоторых украинских олигархов. (…)

Поэтому конечно, что если пророссийские олигархи уделяли такое внимание ОПЗ, то это говорит о том, что это предприятие для российских олигархов является стратегически важным. Поэтому пока для россиян остается надежда захватить и оккупировать Одессу – они будут избегать таких прямых обстрелов", - заявил Кущ.

Добавим

Относительно того, что война в Украине выгодна агрессору еще и с экономической точки зрения, рассказал советник Президента Олег Устенко. По его мнению, оккупировав Украину, россияне хотели оказать как можно большее влияние на экономику нашего государства.

Среди тех, кто был задействован в планировании нападения на Украину, может быть и российский бизнесмен, совладелец "Уралхима", "Уралкалия" и "Тольяттиазота" Дмитрий Мазепин.

По информации УНН, перед началом войны в Украине, Мазепин проводил ряд встреч с президентом рф, во время которых, в частности, олигарх обещал путину скорую “сдачу” Одессы в обмен на Одесский припортовый завод.