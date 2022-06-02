Почему путин считал, что дойдет "до Днепра" за три дня и при чем здесь аммиачная труба "Тольяттиазот"

КИЕВ. 2 июня. УНН. В начале войны путинские пропагандисты чуть ли не ежечасно заявляли о том, что армия рф дойдет до Днепра за 3 дня. Оказалось, что такие сроки вероятной сдачи “Киева” из уст прокремлевских экспертов звучали еще в конце прошлого года. Журналисты УНН проанализировали заявления пророссийских экспертов и выявили взаимосвязь между ними и словами российского олигархата. Детальнее в материале.

Детали

Оказалось, что впервые заявление о взятии Украины прозвучало еще 15 декабря прошлого года. Тогда в одном из российских СМИ заявили, мол, при желании российские войска “дойдут до Днепра за три-четыре дня”.

“Наземные маневровые силы будут действовать совместно с организованными элементами разведки, связанными с мощными ударными формированиями”, — говорилось в пропагандистском издании еще в декабре.

Параллельно с этим этого же дня, 15 декабря, прозвучало еще одно заявление, на первый взгляд — вовсе не связанное с войной. Тогдашний мажоритарный владелец российского предприятия “Уралхим” Дмитрий Мазепин (на то время он был еще управляющим “Тольяттиазот”, после войны — владеет 80,51% акциями предприятия) сообщил, что “Уралхим” хочет снизить зависимость от поставок аммиака через Украину.

При этом Мазепин неоднократно подчеркивал — мол, транзит аммиака через Украину постоянно сопровождается большим количеством рисков из-за конфликтов россии с Украиной.

Однако возможность такого транзита и экспорта аммиака в дальнейшем у российского “Тольяттиазот”, о котором и заявлял Мазепин, является возможной только по одному пути — через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”.

В среднем ежегодно россия перегоняет 2,5 миллиона тонн аммиака через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”. Из этого транзита Украина ежегодно получает в среднем 1,6 миллиарда гривен. Но это — лишь малый процент того, что от транзита аммиака по территории Украины получает россия.

Именно украинская ветвь транзита является пятой в мире по мощности, а россия через украинский аммиакопровод доставляла аммиак в Одесский припортовый завод, откуда отправляла его морем в заводы американской нефтяной компании “Occidental Petroleum”.

От поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов. Для сравнения: бюджет Кипра в 2021 году составил 13 миллиардов долларов. Так что весь бюджет целого Кипра почти равен статье дохода страны-агрессора. И все — благодаря украинской трубе, с “руководством” которой Мазепин находился в конфликте.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой и находится припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака в заводы американской нефтяной компании), в обмен на контроль над этим предприятием.

Ранее

О том, что в войне россии против Украины является экономическая составляющая, заявил Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его мнению, в планировании нападения россии было привлечено также бизнес-сообщество рф. Одними из бизнесменов рф, которым могла быть выгодна война в Украине, являются Михаил Фридман (“Альфа-Банк Украина”, международный инвестиционный бизнес “LetterOne”), Андрей Мельниченко (минерально-химическая компания “ЕвроХим”), Олег Дерипаска (владелец холдинга “Базовый Элемент”, бывший владелец ХТЗ) и Дмитрий Мазепин (“Объединенная химическая компания “Уралхим”).

Также по мнению экономиста Олега Пендзина, мятеж российских бизнесменов пока невозможен, потому что олигархи, которые и до сих пор остались в россии, — находятся в “связке” с президентом рф.