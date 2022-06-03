Как российские бизнесмены пытаются "переиграть" Запад и работать, несмотря на санкции

КИЕВ. 3 июня. УНН. Несмотря на введенные санкции со стороны ЕС и США в отношении ряда олигархов, бизнесмены, которым принадлежат российские предприятия, планировали взаимодействовать как с Америкой, так и с Евросоюзом и в дальнейшем. Одним из таких является Дмитрий Мазепин — российский бизнесмен, экс-гендиректор концерна “Уралхим” — одной из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в российской федерации, СНГ и в Восточной Европе. Компания также владеет 81,47% акциями “Уралкалия” и 83,7% акциями “Тольяттиазота”, передает УНН.

Детали

9 марта Евросоюз официально объявил о новых санкциях в отношении ряда предпринимателей из россии: Андрея Мельниченко, Дмитрия Конова, Дмитрия Мазепина и других.

И уже 10 марта тогдашний гендиректор “Уралхима” Мазепин снизил свою долю в концерне ниже 50% и ушел с поста гендиректора.

Мазепин продал 52% "Уралхиму" (кому – неизвестно) и в собственности бизнесмена осталось только 48% компании.

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Новым CEO компании назначили соратника Дмитрия Коняева, ранее занимавшего должность председателя совета директоров "Уралхима". Совет возглавил директор по правовым вопросам "Уралхима" (тоже соратник Мазепина) – Дмитрий Татьянин. Оба они не попали под санкции Евросоюза.

По мнению экономиста Александра Охрименко, такая практика – достаточно классическая.

“Есть такая привычная и классическая схема – человек, на которого наложили санкции, – избавляется от мажоритарного владения в компании. А свой пост гендиректора условно отдает своему товарищу. И компания дальше нормально работает. Да, это обход санкций, но ведь они по другому не работают”, – рассказал он.

В то же время, Украина может подать иск в Европейский суд, чтобы тот признал такие перестановки незаконным обходом санкций.

“Перечисляются нарушения, указывается место регистрации компании – суд должен принять решение и если он признает, что это было нарушение санкций, то он признает продажу недействительной, назначение руководителя недействительным. Это все из-за судов. В Европе очень бюрократическая система, и там эмоции не воспринимаются. Если есть нарушение – наш Минюст может подать иск”, – резюмировал экономист.

Напомним

Сразу после вторжения россии в Украину, 24 февраля, Путин собрал ведущих представителей российского бизнеса – сообщал Bloomberg. В агентстве подчеркнули, что эта встреча была использована ЕС как повод для введения санкций против нескольких российских бизнесменов, поскольку показала их близость к президенту россии.

Тогда во встрече с путиным в кремле приняли участие 37 бизнесменов и топ-менеджеров частных и госкомпаний, среди которых, в частности, был председатель совета директоров “Альфа-банка” Петр Авен, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, глава "Сибура" Дмитрий Конов, гендиректор "Еврохима" Владимир Рашевский, экс-гендиректор "Уралхима" Дмитрий Мазепин (на время встречи - еще действующий глава концерна) и другие.

По информации УНН, последний проводил еще ряд переговоров с путиным сразу перед войной. В 4 утра 24 февраля Мазепин сразу прекратил транзит аммиака в Украину через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”.