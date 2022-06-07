Военный эксперт рассказал, почему борьба россии за аммиакопровод - "рискованная игра"

КИЕВ. 7 июня. УНН. Для россии борьба за аммиакопровод “Тольятти-Одесса”, по которому агрессор экспортировал российский аммиак через Одесский припортовый завод в другие страны, может закончиться плохо. Такое мнение журналистам УНН высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Детали

Аммиакопровод “Тольятти-Одесса” идет по территории россии и через Луганскую, Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую область. Именно в этих областях россия и активизирует свои военные действия, пытаясь оккупировать эти территории.

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"Аммиакопровод завязан на Одессу и для рф это единственная возможность для экспорта. Объемы и суммы по экспорту аммиака у них последние годы были действительно очень велики.

Но россия должна понимать, что в случае с аммиачной трубой для них это может быть достаточно рискованная игра. Ведь наши военные, пока труба не оккупирована, могут принять решение и взорвать его. То есть, россия должна понимать, что играть с трубой не стоит, потому что это и для нас и для них рискованный объект”, - пояснил эксперт.

Он добавил, что кроме военных целей изначально у россиян были экономические цели. Об этом, в частности, говорит и карта боевых действий.

“Наиболее очевидная цель – отрезать Украину от Черного моря и от возможности поставки продукции на экспорт морем – это была одна из целей войны, которую Путин объявил Украине.

Кроме того, сейчас, если мы посмотрим на удары с воздуха, ракетные удары, мы ясно видим, что кроме военных целей есть и экономические. Например, недавно был нанесен удар по Николаевскому порту, где находится зерно, которое нужно вывозить. Кроме того, были нанесены удары по предприятиям. Они не имеют военного значения, но по ним были нанесены удары.

Кроме того – нарушение коммуникаций, то есть удары по железной дороге, по которой очень мало возят военных грузов, а, прежде всего, экономические. Далее – Мариуполь, где они вывозят остатки металла, которые находились в порту. То есть это все кроме военной имеет действительно и экономическую цель", - резюмировал эксперт.

Добавим

Советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что война в Украине, которую начала российская федерация, была выгодна и ряду бизнес-сообществ рф. Одними из бизнесменов россии, которым могла быть выгодна война в Украине, является Михаил Фридман (“Альфа-Банк Украина”, международный инвестиционный бизнес “LetterOne”), Андрей Мельниченко (минерально-химическая компания “ЕвроХим”), Олег Дерипаска (владелец холдинга “Базовый Элемент”, бывший владелец ХТЗ) и Дмитрий Мазепин ("Объединенная химическая компания "Уралхим").

Как оказалось, перед войной Мазепин начал покупку акций предприятия “ТольяттиАзот” (входит в концерн “Уралхим”) и, несмотря на войну и санкции, постепенно выкупил почти все акции предприятия. Хотя постоянно подчеркивал, что работать с Украиной – рискованно.

Кроме того, по информации УНН, Мазепин проводил ряд переговоров с путиным сразу перед войной и якобы обещал ему “сдачу” Одессы за 3 дня в обмен на Одесский припортовый завод.