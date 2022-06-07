Начальная военная подготовка в школах будет розширена: глава образовательного комитета рассказал, как она может изменится

КИЕВ. 7 июня. УНН. Школьникам необходимо получение навыков обращения с оружием и оказания первой помощи. Об этом в эксклюзивном интервью УНН рассказал глава парламентского комитета по образованию и науке Сергей Бабак.

Нардеп отметил, что контентная составляющая образования будет пересматриваться согласно новым вызовам – система должна реагировать.

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«Как ни крути, но мы всегда знали, что у нас агрессивный сосед с кучей оружия. Но мы не хотели верить, что у них настолько прогнивший весь народ. Теперь мы в этом убедились. Для большинства стало абсолютно очевидным, что пророссийские нарративы насаждались всеми доступными способами: через образование, культуру, литературу… Конечно, настало и наше время все пересматривать», - считает Бабак.

Пересмотр коснется не только изучения, например, произведений российских писателей, но и того, какие навыки будут получать ученики. В школах будет предусмотрена начальная военная подготовка в более широком понимании.

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«Если всё получится, у нас будет неплохой симбиоз между системой ТрО и школой. Я считаю, что в независимости от того, мальчик ты или девочка – ты должен иметь элементарные навыки обращения с оружием и оказывать первую помощь. Элементарные вещи ты должен знать и понимать. В Украине после развала Союза Общество содействия обороне взяло на себя функции ДОСААФ. Да, там уже всё развалено, украдено, прогнило, как и во многих сферах, к сожалению», - пояснил нардеп, не исключив, что ученики, вероятно, будут получать и навыки вождения.

Парламентарий добавил, что инфраструктуру для такой подготовки необходимо восстанавливать, но это нужно делать. А кадрами для преподавания могут стать военные, защищающие нашу страну.

«У нас сейчас будет огромное количество участников боевых действий во всех регионах, и они могли бы в этом участвовать. Тут может быть хороший симбиоз – мы их заново интегрируем в мирную жизнь, и они будут детям передавать правильные ценности и правильные навыки», - рассказал нардеп.

Что касается того, когда вероятно удастся внедрить такую модель, то Бабак допускает, что это удаться сделать на 2023-2024 образовательный год.

«Это необходимо. Мы все понимаем, что это одни из жизненно необходимых навыков (…) Я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен иметь базовые навыки ведения войны», - добавил нардеп.

Добавим

Сейчас для учеников 10-12 классов общеобразовательных школ предусмотрен курс «Защита Украины». В нем есть элементы и огневой подготовки и навыки тактической медицины.