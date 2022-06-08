Оксфорд и Кембридж: Украина ведет переговоры с лучшими ВУЗами мира о сотрудничестве вплоть до открытия филиалов

КИЕВ. 8 июня. УНН. Представители Украины ведут переговоры о тесном сотрудничестве с лучшими мировыми ВУЗами. Информацию об этом в эксклюзивном интервью УНН подтвердил глава комитета ВР по образованию и науке Сергей Бабак.

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«Мы никогда не говорили об этом вслух, но мы продолжаем над этим работать (вести переговоры о сотрудничестве – ред). И с Кембриджем ведем переговоры уже месяца два. Нет смысла об этом говорить "до", но работа с топовыми университетами мира ведется. И они нам готовы помогать», - сказал Бабак, отвечая на вопрос о возможности открытия в Украине представительств Оксфордского или Кембриджского университетов.

Однако, как отметил нардеп, пока невозможно сказать, в какой именно форме будет реализовано сотрудничество.

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«Разговоры с ними об этом идут. В какой это будет форме – мы не можем сказать. Понятно, что пока не закончим боевые действия – это не перейдёт ни в какие практические шаги. Но поверьте, конкретно я общаюсь с Кембриджем, и они очень хотят нам помогать. Они готовы бесплатно открывать нашим студентам то, за что весь мир платит очень большие деньги», - отметил Бабак.

Отвечая на вопрос, готовы ли ведущие университеты реализовывать образовательные программы в Украине, нардеп ответил: «Думаю, что будут готовы».

Кроме того, Бабак рассказал, что в рамках инициированной Президентом Национальной рады восстановления Украины от последствий войны разрабатывается, в частности, и план восстановления образовательной сферы, где сотрудничество с ведущими мировыми ВУЗами будет одним из пунктов.