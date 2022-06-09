Газ, удобрения и нефть: эксперт рассказал, как работают санкции ЕС в отношении российских компаний

КИЕВ. 9 июня. УНН. Практически все российские бизнесмены, попавшие под санкции со стороны ЕС, мгновенно прекратили свое право собственности в связанных с ними компаниях и “переписали” их на подставных лиц, которых не коснулись санкционные ограничение. Такое мнение журналистам УНН озвучил экономический эксперт Олег Пендзин.

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“Практически все российские бизнесмены, попавшие под санкции, мгновенно прекратили свое право собственности в связанных с ними компаниях, вышли из наблюдательных советов и “переписали” свои активы на подставных людей. Таким образом, они избегают санкционной политики со стороны Запада. По факту – бизнесмены, оставаясь подсанкционными, продолжают работать и платить налоги в бюджет рф”, – пояснил Пендзин.

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В целом, по мнению экономиста, санкционная политика работает достаточно избирательно.

“Когда мы говорим о санкционной политике – она же не такая, как стена, она вся в зазубринах, достаточно больших. Посмотрите, как принимался 5 пакет, особенно 6. И ситуация с эмбарго нефти, где есть “большая дыра” под названием Венгрия. Как из санкций выпал запрет пользоваться облачными сервисами..., как сейчас выглядит решение ЕС не уступать рф и выполнять контракт по газу в евро: уже сегодня идет прямая оплата в рублях”, - подчеркнул эксперт.

Добавим

В прошлом месяце генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить санкции в отношении калийных удобрений из россии и беларуси. В обмен он хочет, чтобы Москва разблокировала возможность экспорта зерна из Украины через порты Черного моря.

Вчера же Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил – поддерживает требование россии отменить часть ограничений по экспорту агропродукции в обмен на разблокировку украинских портов.

"Недостаточно просто говорить, что такие российские товары, как зерновые и удобрения, не находятся под санкциями. А именно такие заявления мы в последнее время слышим. Считаем, что также нужно принять меры, позволяющие судам, перевозящим эту продукцию, заходить в порты, получать там доступ к логистическим сервисам, таким как возможность банковских платежей", – добавил Чавушоглу.

Одним из крупнейших в мире производителей калийных удобрений является российская компания “Уралкалий”, входящая в концерн “Уралхим”. В начале марта ЕС наложил санкции на гендиректора “Уралхима” и основного акционера компании – российского олигарха Дмитрия Мазепина. На следующий же день он снизил свою долю в концерне ниже 50% и ушел с должности гендиректора.

Так что компания (как “Уралхим”, так и “Уралкалий”) де-факто не попала под санкции ЕС.

Несмотря на это, из-за проблем с логистикой, в этих компаниях существенно сократился экспорт: "Уралкалий" – 77% к марту, и "Уралхим" на – 48%.

В целом поставки калия из россии и Беларуси на иностранные рынки в I квартале 2022 г. упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие оценки в своем квартальном отчете приводит канадская компания по производству удобрений Nutrien.

Относительно беларуси, ЕС ввел запрет на поставку и транзит части продукции "Беларкськалия" еще в прошлом году.

В начале этого года Литовские железные дороги остановили транспортировку калийных удобрений из беларуси для поставок в третьи страны.

Впоследствии стало известно, что транспортировка удобрений также приостановлена ​​к украинским морским портам как для россии, так и для беларуси.