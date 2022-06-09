Министр здравоохранения Ляшко получил свыше 422 тыс. грн зарплаты с начала года

КИЕВ. 9 июня. УНН. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко получил за пять месяцев этого года более 422 тыс. грн заработной платы. Заместителю министра здравоохранения – главному государственному санитарному врачу Игорю Кузину выплатили более 316 тыс. грн зарплаты. Об этом журналисту УНН сообщили в Минздраве в ответ на запрос.

Детали

С января по май 2022 года Виктор Ляшко получил 422 664,04 грн заработной платы.

Так, наибольшую сумму выплаты министр получил в марте –98161,88 грн. В феврале – 92693,68 грн, в январе –87910,43 грн, в мае – 72928,05 грн, в апреле – 70970,00 грн.

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С 20 мая по 31 декабря 2021 года Ляшко получил 511 671,42 грн заработной платы.

В мае он получил – 24457,78 грн, в июне – 55641,44 грн, в июле – 62283,95 грн, в августе – 68096,02 грн, в сентябре – 57670,45 грн, в октябре – 69135,13, ​​в ноябре – 82255,54 грн, в декабре – 92131,11 грн.

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Добавим

Кроме того, в Минздраве сообщили, что заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин за пять месяцев 2022 года получил 316 598,23 грн.

Наибольшую сумму выплаты главный государственный санитарный врач получил в марте – 67046,47 грн. В апреле и мае по 63873,00 грн, в феврале – 61852, 21 грн, в январе – 59953,55 грн.

С 4 июня по 31 декабря 2021 года Кузин получил 358 165,58 грн. В декабре он получил 62028,00 грн, в ноябре – 56124,83 грн, в сентябре – 49680,15 грн, в июле – 49527, 00 грн, в августе – 49419, 80 грн, в октябре – 49287,85 грн, в июне –42097,95 грн.

Отметим, Игоря Кузина назначили главным санврачом Украины в июне 2021 года.

Напомним

Кабинет министров на заседании в среду, 2 февраля, определил схему должностных окладов для госслужащих на 2022 год.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюска заявлял, что высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость.