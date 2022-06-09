Письмо против Гетманцева: собственное мнение работника не является позицией компании - ПриватБанк

КИЕВ. 9 июня. УНН. Подпись специалиста по разработке программного обеспечения Александра Гаценко под письмом за отставку главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановления Данила Гетманцева является личной позицией сотрудника компании. Об этом журналистам УНН сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Подпись Гаценко в данном письме содержится под номером 11572.

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Цитата

“У нас 22 тысячи работников, каждый из которых имеет право на собственное мнение. Подпись одного из 22 тысяч работников не может означать, что это позиция компании. Не перекручивайте, пожалуйста, факты (относительно пребывания компании ПриватБанк в списке подписантов письма – ред.)”, – заявили в пресс-службе компании.

Ранее

В пресс-службе компании "Domino’s Pizza” заявили, что не знали о подписи курьера их компании под письмом за отставку главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановления Даниила Гетманцева.

Напомним

Недавно некоторые бизнесмены Украины подписали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за отставку Даниила Гетманцева.

Журналисты решили выяснить, существует ли хотя бы какая-нибудь модерация подписчиков во избежание так называемой “ботофермы”.

Для этого — зарегистрировали более 10 несуществующих компаний, среди которых была и компания OCHE (в переводе с итальянского — Гуси, с которыми сейчас активно ассоциируют господина Гетманцева из-за его фразы об гусе) — номер в списке 17429. Оказалось, что никакой проверки на реальность компаний — нет. Поэтому все боты, среди которых и OCHE, — сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку Гетманцева с его должностей.

Кроме несуществующих компаний к подписантам письма присоединились военнослужащие, пенсионеры, работники ГНС, студенты, библиотекари, конструктор, два пилота гражданской авиации и кассир музея. Все они против повышения налогов, хотя зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.