Министр Кабинета министров Немчинов получил свыше 285 тыс. зарплаты с начала года
Олег Немчинов (в центре)
КИЕВ. 10 июня. УНН. Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов получил за пять месяцев этого года более 285 тыс. грн заработной платы. Об этом журналисту УНН сообщили в Секретариате Кабинета министров в ответ на запрос.
Детали
С января по май 2022 года Олег Немчинов получил 285 485,2 грн заработной платы.
Так, наибольшую сумму выплаты Немчинов получил в апреле и мае – по 61 397,35 грн. В феврале и марте – по 57 130,85, а в январе – 48 428,80 грн.
За 2021 год Олег Немчинов получил 598 769,38 грн заработной платы. С января по май в прошлом году министр получил 262 457,61 грн. В общей сложности в прошлом году средняя заработная плата Немчинова за месяц была примерно 44 тыс. грн.
Дополнение
Кабинет министров на заседании 2 февраля определил схему должностных окладов для госслужащих на 2022 год.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюска заявлял, что высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость.