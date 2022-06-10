Министр Кабинета министров Немчинов получил свыше 285 тыс. зарплаты с начала года

КИЕВ. 10 июня. УНН. Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов получил за пять месяцев этого года более 285 тыс. грн заработной платы. Об этом журналисту УНН сообщили в Секретариате Кабинета министров в ответ на запрос.

Детали

С января по май 2022 года Олег Немчинов получил 285 485,2 грн заработной платы.

Так, наибольшую сумму выплаты Немчинов получил в апреле и мае – по 61 397,35 грн. В феврале и марте – по 57 130,85, а в январе – 48 428,80 грн.

За 2021 год Олег Немчинов получил 598 769,38 грн заработной платы. С января по май в прошлом году министр получил 262 457,61 грн. В общей сложности в прошлом году средняя заработная плата Немчинова за месяц была примерно 44 тыс. грн.

Дополнение

Кабинет министров на заседании 2 февраля определил схему должностных окладов для госслужащих на 2022 год.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюска заявлял, что высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость.