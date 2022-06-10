Кто-то воюет, а кто прикрывается мундиром таможенника: нардеп жестко раскритиковал злоупотребления на таможне

КИЕВ. 10 июня. УНН. Пока в стране продолжается война, на таможне продолжаются хищения и реализуются сделки по уклонению от уплаты налогов, необходимых для финансирования армии. Об этом в комментарии УНН сказал член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, комментируя решение комитета признать работу таможни неудовлетворительной и эпизод с передачей якобы на нужды военных брендовой одежды.

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«Там очень простая ситуация. Она заключается в том, что с начала российского вторжения таможня продолжает работать и крышивать по сути черные схемы по уклонению от уплаты налогов, необходимых для финансирования армии. Мы на комитете обсудили несколько примеров такого уклонения, обсудили механизмы снижения налоговой нагрузки из-за ввоза на территорию Украины брендовой обуви и вещей под видом гуманитарной помощи. Это первое. Второе – обсудили механизмы, которые они используют для кражи арестованных грузов, которые были не уплачены теми, кто их завозил на территорию Украины, на таможенную территорию, под предлогом необходимости передачи их в поддержку ВСУ», - рассказал Дубинский.

Как пример такой кражи арестованного груза Дубинский привел историю, произошедшую на Одесской таможне, когда якобы на нужды военных со склада таможни вывезли брендовую одежду. Речь идет о передаче Одесской таможней брендовых вещей для нужд ВСУ на основании накладных за подписью и.о. начальника Одесской таможни Виталия Заколодяжного, в частности таких, как футболки торговых марок Givenchy, Gucci, Polo, Dolce&Gabbana и др., рюкзаки MichaelKors, обувь спортивная для игры в футбол, ремни Dolce&Gabbana, Chanel, LouisVuitton, Armani, тому подобное.

«Если я, например, еще могу представить себе, что кому-то на фронте понадобится ремень, хотя удивительно, что именно ремни Armani понадобились на фронте, но как быть с детскими спортивными костюмами, женскими рюкзаками и сумками MichaelKors, которые передавались в поддержку ВСУ, и многие другие арестованные товары находились на таможенных складах – их просто передали, и я так понимаю, что они потом оказались в свободном обращении. Это схема хищения арестованных товаров. Мои коллеги отмечали другие схемы, которые там сейчас используются. Господин Гетманцев говорил о том, что места в очередях продают на таможенных постах, чтобы не стоять в очередях, в которых сейчас можно и два, и три дня простоять, - рассказал нардеп.

Относительно Одесской таможни, то Дубинский считает, что такие злоупотребления носят системный характер.

«Эта схема была начата и реализована руководством Одесской таможни непосредственно, судя по имеющимся у нас документам и документам, которые подписывал исполняющий обязанности руководителя таможенного поста Одесской таможни – именно и.о. руководителя всей таможни Одесской области эту схему придумал и реализовал», – считает нардеп Дубинский.

Он напомнил также, что и.о. председателя Гостаможслужбы уже несколько раз не является в парламентский комитет.

«Мы в решении (комитета – ред.) указали, что работа таможни неудовлетворительная, потому что кто-то воюет на фронте, а кто-то зарабатывает деньги, прикрываясь своими таможенными мундирами, и это не удовлетворяет комитет. (...) То есть выглядит ситуация так, что пока можно украсть – воруют, а там дальше будут разбираться», - резюмировал нардеп.