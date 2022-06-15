Письмо против Гетманцева: позиция работника UKRSIBBANK не согласована с банком и не освещает мнение компании

КИЕВ. 15 июня. УНН. Начальник бизнес-центра UKRSIBBANK Александр Бурдюг не согласовал с банком свою позицию по подписанию письма за отставку главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановления Данила Гетманцева. Его подпись под обращением является личной позицией. Об этом сообщили УНН в пресс-службе UKRSIBBANK.

Подпись Бурдюга под письмом числится под номером 9838.

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“Позиция Александра Бурдюга является его личной, она не согласована с банком и не освещает мнение UKRSIBBANK”, - отметили в пресс-службе.

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Ранее в ПриватБанке и Ощадбанке также сообщили УНН, что подпись их работников под обращением является личным мнением подписантов.

Кроме того, еще ряд компаний высказал аналогичную позицию. В Институте безопасности АЭС НАН Украины, ПАО “Запорожсталь”, "Domino’s Pizza” и Bolt отметили, что мнение их работников не является позицией компании.

В Галицком академическом камерном хоре заявили, что их хормейстер не уведомил коллектив и руководство о своей подписи, и вообще сейчас он находится за границей.

А в международной компании PricewaterhouseCoopers (PwC) отметили, что один из подписантов обращения вообще не является их работником, а другой выразил только свое личное мнение.

Напомним

Ряд предпринимателей подписал обращение к Президенту Владимиру Зеленскому за отставку главы налогового комитета ВР Данила Гетманцева. Впрочем, оказалось, что под письмом может подписаться любой – даже несуществующая компания.

Так, журналисты решили проверить, существует ли какая-нибудь модерация подписантов, чтобы избежать подписей от так называемых ботов. Для этого – зарегистрировали десяток фейковых компаний. Одну из них назвали OCHE, что в переводе с итальянского означает “гуси”. С ними ассоциируют Гетманцева после его фразы о гусе. Подпись “компании” значится в письме под номером 17429. Таким образом удалось выяснить, что никакой модерации нет. Поэтому все боты, среди которых и OCHE, сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку Гетманцева с его должности.

Кроме того, среди подписантов письма обнаружили военнослужащих, пенсионеров, студентов и других “бюджетников”, которым невыгодно выступать против повышения налогов, ведь зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.