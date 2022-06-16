Министр образования Шкарлет с начала года получил около 330 тыс. грн зарплаты

КИЕВ. 16 июня. УНН. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет получил за пять месяцев этого года около 330 тыс. грн заработной платы, что почти на 44 тыс. грн больше, чем в прошлом. Об этом журналисту УНН сообщили в МОН в ответ на запрос.

Детали

С января по май 2022 года Сергей Шкарлетт получил 329 634,4 грн заработной платы.

Так, наибольшую сумму выплаты министр получил в феврале – 69 011,17 грн. В мае – 66 079,58 грн, в марте – 65 700,48 грн, в апреле – 65 040,48 грн, в январе – 63 802,69 грн.

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За 2021 год Сергей Шкарлет получил 726 425,68 грн заработной платы. С января по май прошлого года Шкарлет получил 285 811,2 грн.

Наибольшую сумму выплаты министр получил в декабре – 123 940,27 грн, в марте – 104 604,98 грн, в ноябре 68 254,38 грн. В сентябре – 57 992,24 грн, в июле – 53 820,59 грн, в августе – 51 396,67 грн. Наименьшую сумму выплаты он получил в феврале – 41 619,77 грн.

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Кроме того, в МОН сообщили, что первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко за пять месяцев 2022-го получил 299 316,88 грн заработной платы.

Наибольшую сумму выплаты Витренко получил в марте – 82 482,62 грн. В апреле – 66 712,79 грн, в феврале – 60 119,28 грн, в мае – 59 254,25 грн, в январе – 30 747,94 грн.

С августа по декабрь 2021 года Витренко получил 345 862,07 грн заработной платы. Наибольшую сумму он получил в декабре – 148 985,0 грн. В ноябре – 64 729,13 грн, в сентябре – 58 500,87 грн, в октябре – 45 223,33 грн, в августе – 28 423,66 грн.

Дополнение

Кабинет министров в феврале определил схему должностных окладов для госслужащих на 2022 год.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость.