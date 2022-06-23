Верещук с начала года получила более 290 тыс. грн зарплаты

КИЕВ. 23 июня. УНН. Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук получила за пять месяцев этого года более 290 тыс. грн заработной платы. Об этом журналисту УНН сообщили в Секретариате Кабинета министров в ответ на запрос.

Детали

С января по май 2022 года Ирина Верещук получила 293 796,15 грн заработной платы. Наибольшие суммы выплат она получила в апреле и мае – по 61 397,35 грн. В марте и феврале по 57 130,85 грн, в январе – 56 739,75 грн.

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С ноября по декабрь 2021-го Верещук получила 100 775,12 грн заработной платы. В декабре она получила 54 901,55 грн, в ноябре – 45 873,57 грн.

Добавим

4 ноября 2021 года Верховная Рада назначила Ирину Верещук на должность вице-премьера – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Кроме того, в Минреинтеграции журналисту УНН сообщили в ответ на запрос, что за 2021-й заместитель Верещук по вопросам европейской интеграции Алексей Яременко получил 911 810,60 грн заработной платы. Наибольшую сумму за прошлый год он получил в августе – 150 036,03 грн. В январе – 115 138,64 грн, в ноябре – 80 168,56 грн, в декабре – 74 433,60 грн. в апреле – 68 508,43 грн, в июле – 67 042,25 грн, в июне – 67 033,97 грн,

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За пять месяцев 2022 года Алексей Яременко получил 448 428,56 грн заработной платы. Наибольшую сумму в апреле – 132 314,07 грн. В марте – 91 409,24 грн, в феврале – 83 737,80 грн, в мае – 78 939,45 грн, в январе – 62 028,00.

Дополнение

Кабинет министров в феврале определил схему должностных окладов для госслужащих на 2022 год.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюска заявлял, что высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость.