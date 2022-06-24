Четыре круга друзей путина: российский оппозиционер рассказал, кто из бизнесменов ближе всего к президенту россии

КИЕВ. 24 июня. УНН. У президента россии есть близкий круг друзей-бизнесменов, с которыми у него взаимовыгодные отношения. Об этом журналистам УНН рассказал бывший депутат Госдумы, российский оппозиционер Илья Пономарев.

По его мнению, всех близких бизнесменов можно разделить на 4 круга.

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“У путина в бизнесе, фактически, есть четыре градации людей, с которыми он имеет дело. У него есть номиналы — то есть ближние к нему люди, типа Ролдугина.

Второй круг — это люди типа Ковальчука, которые являются личными друзьями и обслуживают деловые интересы лично господина путина.

Третий круг, к которому я бы причислил Ротенберга, — это особо близкие бизнес-партнёры, которым, с одной стороны, путин может активно помочь, а с другой стороны — в ответ там могут по щелчку сделать ему какую нужно услугу.

Четвертый круг — это не его собственный круг, а просто доставшиеся ему в наследство олигархи ельцинского времени, с которыми есть хорошие рабочие отношения”, — объяснил Пономарев.

Детали

Пономарев отметил, что Аркадий Ротенберг относится к третьему кругу приближенных к путину. Он является достаточно близким и доверенным лицом, которому президент рф поручает особо важные государственные заказы, такие как крымский мост, отметил экс-депутат Госдумы.

Добавим

Аркадий Ротенберг — российский олигарх, которому принадлежит большое количество бизнесов, в том числе — компания “Минудобрения”, более 75% продукции которых ранее шло на экспорт, половина из которого поставлялась по трубе “Тольятти-Одесса”.

По этой же трубе транспортировался еще один российский продукт — аммиак, который производится на предприятии “ТольяттиАзот”. Оно принадлежит еще одному российскому олигарху Дмитрию Мазепину.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине Мазепин общался с президентом россии путиным и пообещал “сдать” Одессу в обмен на контроль над ОПЗ.

Напомним, еще в 2015 году в издании “Зеркало недели” заявили, что Дмитрий Мазепин ведет переговоры по покупке Одесского припортового завода.