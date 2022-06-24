ООО "Россия 1" и "Романофф21": в Украине действует более 20 тысяч предприятий и организаций, имеющих связь с рф или беларусью

КИЕВ. 24 июня. УНН. Непосредственная или опосредованная связь с рф или белорусью в Украине имеет почти 21 тысяча предприятий. Об этом свидетельствует проведенный УНН анализ данных аналитической системы для проверки контрагентов YouControl.

«Романофф21» - предприятие, ремонтирующее авто и имеющее за конечного бенефициара гражданина россии, или Благотворительная организация «Ашан с тобой», которая является участником совместного холдинга с контрагентом, работающим под юрисдикцией рф. УНН разбирался, сколько юрлиц до сих пор имеют те или иные связи со страной-агрессором и беларусью.

Детали

Система анализирует контрагентов по ряду показателей, 5 из которых сигнализируют о тех или иных связях с рф или беларусью.

По меньшей мере одному или сразу нескольким из 5 показателей соответствует 20 899 юрлиц (данные по состоянию на конец апреля 2022 года).

Более 16 тысяч юрлиц имеют участника/бенефициара, имеющего связь с рф, а 3602 юрлица имеют такую ​​же связь с рб. В наименовании 919 действующих в Украине юрлиц упоминается название страны-агрессора, например, в Украине работает ООО «Россия 1», которое, согласно информации аналитической системы YouControl, занимается пассажирским наземным и грузовым транспортом. 536 компаний подпадают под особое внимание из-за того, что являются участниками совместного холдинга с контрагентом, работающим под юрисдикцией россии, а 265 украинских компаний являются участниками юридического лица, зарегистрированного по законодательству российской федерации.

Добавим

Дела с такими контрагентами привлекают внимание правоохранительных органов, провоцируют расследование такого сотрудничества и портят репутацию из-за негативного восприятия обществом. Украина, государства-члены ЕС, США могут вводить санкции в отношении компаний, их учредителей и бенефициаров, работающих с рф.

Более того, партнерство с контрагентами, несущие названные риски, может быть расценено как поддержка военной агрессии против Украины.

Подробнее о предприятиях, имеющих ту или иную связь с рф и рб, читайте в следующих публикациях УНН.