Народные депутаты не пойдут на летние каникулы

КИЕВ. 28 июня. УНН. Верховная Рада не будет уходить на летние каникулы. Об этом журналисту УНН сообщил председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов.

Цитата

На вопрос, будет ли ВР закрываться на летние каникулы, Фролов ответил: «Не будет. С начала войны продолжается незакрывающееся пленарное заседание».

Дополнение

Обычно нардепы уходили на летние каникулы в июле.

24 февраля ВР проголосовала за введение военного положения и перешла в режим работы по принципу консенсуса – принятие критически важных и определенных на согласительном совете законопроектов с минимизацией политических дискуссий и обсуждений в сессионном зале.

Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней – до 23 августа.