Удар по ТЦ в Кременчуге ускорит поставки оружия - политолог

КИЕВ. 28 июня. УНН. Ракетные обстрелы по торговому центру в Кременчуге остановит дискуссии, стоит ли договариваться с путиным и подталкивать Украину на компромиссы. Кроме того, такие действия со стороны рф лишь ускорят поставки оружия. Такое мнение в комментарии УНН высказала политолог Олеся Яхно.

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«Многих в мире это шокировало, потому что давно со стороны россии не было одномоментного массированного ракетного удара по всей Украине. Первые последствия уже – это политические оценки. И здесь речь не только о тех, кто имеет жесткую позицию, как, например, Джонсон. Имею в виду таких лидеров, как Макрон, периодически впадающих в миротворческую риторику о том, что нужно договариваться и сохранить лицо путина. Они такие действия осудили, ведь атака по торговому центру в Кременчуге – это очередной холодный душ для тех, кто постепенно отвыкает или находится в иллюзиях, что можно договариваться с россией. Естественно, политические оценки – это не так много, но принципиально», – указала Яхно.

Политолог считает, что массовые удары по мирным жителям сейчас еще больше укрепляют политическую позицию, что не стоит подталкивать Украину к компромиссам. Кроме того, усилится экономическая помощь. Ведь все видят, что россия разрушает инфраструктуру и пытается загнать Украину в экономический кризис в преддверии зимы.

Что касается военной помощи, то, по мнению эксперта, она ускорится.

«Снимается моральный барьер. Есть политики, считающие, что все нужно делать медленно и постепенно. Или опасаются реакции общества. И вроде бы они предоставляют оружие, но это растянуто во времени. Поэтому массированный ракетный удар, в результате которого пострадали многие мирные граждане, прекратит дискуссию “предоставлять или не предоставлять”. Я думаю, это ускорит поставки. Вчерашний обстрел аннулирует двойственность и сделает безальтернативным предоставление военной помощи. Другого варианта нет», – считает политолог.

Напомним

Российские оккупанты 27 июня нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг – ударили ракетами Х-22, которые выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3, с аэродрома в Курской области. Более 20 погибших, 59 раненых, 25 госпитализированы и более 40 заявлений от родственников о без вести пропавших.

В Кременчуге объявили трехдневный траур по погибшим.