Фейгин рассказал о пропутинском олигархе, который мог бы занять место лукашенко в 2020 году

КИЕВ. 30 июня. УНН. Российского олигарха, приближенного к президенту россии, Дмитрия Мазепина, планировали поставить президентом беларуси в 2020 году. Такое предположение в комментарии журналистам УНН сделал российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин.

Мол, этот бизнесмен – выходец из беларуси и имел там свои интересы.

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“Мазепин вообще связан с этой страной – он выходец из беларуси, там родился, и я думаю, что его использовали во время непонятных ситуаций в 2020 году по поводу лукашенко (протесты по отставке лукашенко – ред.), потому что планы …. Некоторые из влиятельных людей, и Мазепин имеет к ним отношение, предлагали, пожалуй, что-нибудь сделать, чтобы убрать лукашенко. И я бы не удивился, если бы одним из кандидатов на место президента беларуси мог бы быть Мазепин, я бы этого не исключал. Почему нет – Мазепин олигарх, имеет современный бизнес, возможно его видели как некоего коммуникатора по темам беларуси, такое я не исключаю”, - рассказал Фейгин.

Добавим

В июне прошлого года основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что протестантов в беларуси (2020-2021 гг. против лукашенко) финансировал известный российский олигарх Дмитрий Мазепин, принадлежащий к близкому путину кругу русских бизнесменов. Сам Мазепин свою причастность к Nexta отрицал.

Однако во время протестов от имени российско-белорусского делового совета осуждал насилие силовиков лукашенко и даже призвал оппозицию создать комитет национального спасения, который по факту должен стать руководимой оппозицией беларуси.

Сам Мазепин имел свои интересы в беларуси: в свое время бизнесмен планировал активную деятельность в направлении “слияния” "Беларуськалия” с “Уралкалием”, надеясь на благоприятные отношения с лукашенко, который должен был помочь слиянию этих двух компаний (со штаб-квартирой и центром финансирования в Москве).

Однако все пошло не по плану. лукашенко эти условия не принял и процесс переговоров зашел в тупик. После проведения президентских выборов в беларуси, вызвавших всплеск народного возмущения и акты применения силы, Мазепин, вероятно, решил сыграть на этом и призвал оппозицию создать тот же комитет национального спасения.

Как отмечают иностранные эксперты, Мазепин, возмутившийся на лукашенко из-за его отказа помочь в слиянии белорусской и российской компании, решил помочь путину в “оккупации беларуси” и планировал создать якобы “оппозиционный” комитет, параллельно, как заявлял Протасевич, финансируя Nexta.

Главной же целью Мазепина, несмотря на его заявления по поводу непричастности финансирования белорусских оппозиционеров, была помощь путину во взятии беларуси "на крючок", чтобы заручиться поддержкой этого государства в войне с Украиной, нападение на которую путин готовил уже давно.

Для Мазепина же “оккупация” беларуси россией была, вероятно, на руку, ведь из-за войны в Украине, как оказалось, он планировал получить себе “припортовый завод”, обещая президенту рф путину скорую сдачу Одессы.