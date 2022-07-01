Было бы целесообразным на время войны изменить долговую политику Украины – советник Зеленского

КИЕВ. 1 июля. УНН. Иностранные СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Украина рассматривает возможность реструктуризации долга. УНН пообщался со специалистом о вероятности такого развития событий.

Контекст

Накануне агентство Bloomberg сообщило о том, что украинские власти на фоне продолжающейся войны изучают возможность реструктуризации долга.

В частности, как сообщалось, украинские власти рассматривают сразу несколько сценариев, решения не ждут до конца лета.

Украина имеет время как минимум до 1 сентября, тогда ее ждет погашение долга на сумму 1,4 млрд долларов и выплата процентов.

Мнение специалиста

УНН спросил мнение советника Президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко. Еще за несколько месяцев до выхода публикации, он утверждал, что Украине придется начать переговоры с кредиторами по реструктуризации внешнего долга, если война с рф будет продолжаться длительное время.

Как отметил УНН собеседник, по его мнению, Украина уже должна начать по меньшей мере говорить об упомянутом сценарии.

"Речь не идет об обычной реструктуризации долга, речь идет о том, что когда мы находимся в состоянии войны и когда получаем финансирование от наших союзников, при том, что в большинстве случаев это финансирование идет за счет грантов – то выглядит, я бы сказал, не совсем корректно, если часть этих денег мы используем на то, чтобы выплачивать наши государственные внешние долги и, еще и те, которые находятся в частных руках. Это несправедливо по отношению к нашим союзникам", - говорит Устенко.

"Считаю, что было бы целесообразно на период войны изменить нашу государственную долговую политику", - добавил он.

На вопрос о том, насколько сложным для Украины будет процесс реструктуризации долга, советник Президента отметил: "Думаю, у нас будет поддержка наших союзников".

Добавим

Ранее на этой неделе министр финансов Сергей Марченко сообщил, что война стоит Украине 5 млрд долларов США в месяц.

Он отметил, что Украина ценит финансовую поддержку своих партнеров, однако пока ее недостаточно для того, чтобы покрыть ущерб от войны.