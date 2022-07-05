Эксперт оценил реалистичность плана восстановления Украины

КИЕВ. 5 июля. УНН. В 2022 году есть два вопроса: восстановление и обеспечение макроэкономической стабильности. Их воплощение реалистично. Дальше все будет зависеть от того, закончится ли до конца этого года война, ведь этап с 2023 по 2025 год – это послевоенное восстановление. Такое мнение высказал исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин, комментируя журналисту УНН план восстановления Украины.

Цитата

«На мой взгляд, первый момент, который стоит обсуждения, это то, что он разбивает период восстановления на три этапа. На 2022 год, 2023-2025 гг. и 2026-2032 гг. Эти пункты восстановления коренным образом отличаются друг от друга, и это вопрос зависимости от того, есть ли боевые действия, или нет их», - сказал Пендзин.

Детали

Он отметил, что, по большому счету, там несколько направлений.

«Это направление восстановления инфраструктуры, это в основном 2022 год. Там есть направление развитие военно-промышленного комплекса, направление развития аграрного сектора. Это то, что активно бросается в глаза. В целом реалистичность этого плана зависит от того, будет ли тех 750 млрд долларов, о которых идет речь. По крайней мере, в 2022 году есть два вопроса: восстановление и обеспечение макроэкономической стабильности – это порядка 60 млрд долл. И здесь (деньги – ред.) есть по крайней мере обещанные, и, наверное, они будут. Поэтому 2022 год реалистичен. Все, что дальше, - вопрос финансирования и инвестиций», - рассказал Пендзин.

По его словам, параллельно в плане восстановления поднимаются вопросы, связанные с антикоррупционной реформой, реформой Конституционного Суда, реформой вообще судебной системы.

«Коренные изменения системы центральных органов исполнительной власти, сокращение государственного аппарата», - сказал Пендзин.

Он отметил, что 2022 год абсолютно реалистичен, потому что если этого не будет, то Украина не сможет воевать.

«Все остальное зависит от того, действительно ли до конца 2022 года закончится война, потому что план с 2023-2025 года – это план послевоенного восстановления, то есть если в 2023 году война будет продолжаться, то, бесспорно, все эти вещи будут откладываться на дальнейшую перспективу», - добавил Пендзин.

Дополнение

План восстановления Украины предусмотрен на 10 лет и охватывает 15 сфер.

Всего в плане 850 проектов, на их реализацию требуется финансирование примерно 750 млрд долларов.