Снятие переселенцев с учета через приложение "Дія": Минсоцполитики оценивает разработки для запуска услуги

КИЕВ. 7 июля. УНН. Минсоцполитики проводит оценку доработок и разработки, чтобы услугу по снятию человека с учета внутренне перемещенного лица можно было запустить онлайн через мобильное приложение "Дія". Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.

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На вопрос, появится ли в «Дія» функция снятия с учета ВПЛ, в Минцифре ответили: «В настоящее время эта услуга доступна только в офлайн режиме. Минсоцполитики на своей стороне производит оценку доработок и разработки, чтобы услугу можно было запустить онлайн. Когда услуга будет доступна в «Дія», мы дополнительно об этом сообщим».

Справочно

Отмена действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица возможна по заявлению внутренне перемещенного лица в орган социальной защиты населения по месту жительства. По результатам рассмотрения заявления орган социальной защиты населения принимает решение об отмене справки и вносит соответствующие сведения в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Дополнение

Правительство внесло изменения в порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет ВПЛ.

В Украине обновили перечень территорий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с которых получают денежные выплаты. Сейчас в перечне 303 громады в восьми областях.