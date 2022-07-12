МИД: поступили первые 10 обращений от россиян на получение украинской визы

КИЕВ. 12 июля. УНН. От десяти граждан российской федерации поступило обращение о получении украинской визы. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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«Поступило десять обращений. Шесть - на краткосрочные визы и четыре - на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей», - сообщил представитель МИД.

Напомним

С 1 июля в Украине начал действовать визовый режим с россией. Соответствующее постановление Кабинет министров одобрил 17 июня.

Требования к организации работы по оформлению виз для въезда в Украину и транзитному проезду через ее территорию установлены в соответствии с Правилами оформления виз. Этим вопросом занимается МИД.

Указанные требования устанавливают форму визовой анкеты, как и процедуру информационного взаимодействия государственных органов Украины при оформлении виз.

Типы виз могут быть транзитными, краткосрочными и долгосрочными.

Как отмечал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, полученная виза не будет гарантировать пересечение границы.