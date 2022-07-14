Дзюдоисты, управляющие россией: как путин сформировал свой круг прокремлевских бизнесменов
Владимир Путин
КИЕВ. 14 июля. УНН. Каждый седьмой гражданин россии живет за чертой бедности, передает DW со ссылкой на отчеты службы государственной статистики рф, сообщает УНН.
Но пока большинство россиян страдает от нищеты и воюет с украинцами, внутри страны прокремлевский клан бизнесменов, созданный путиным, владеет едва ли не всеми ресурсами россии.
Детали
Все крупные российские бизнесмены – не случайные люди, а большинство из них – идут с путиным рука об руку еще с юности и тех времен, когда президент россии работал в органах безопасности.
Один из таких – Николай Кононов. В свое время он вместе с путиным занимался дзюдо в клубе "Турбостроитель". Сейчас же Кононов Глава совета директоров инвестиционной строительно-промышленной группы "Содружество", а его совокупные бизнес-активы составляют 3 млрд рублей.
Еще один известный в россии “дзюдоист” – Валентин Степанов. Он – одноклубник президента россии из ленинградской секции дзюдо, а теперь – совладелец компаний "Пожарные системы" и постоянный исполнитель заказов от "Российских железных дорог".
Еще один близкий друг путина еще с “дзюдоистских времен“ – Аркадий Ротенберг.
Он с 1964 года занимался борьбой самбо и дзюдо в одной группе с диктатором. Затем был тренером спортивной школы и в 80-90-х готовил в основном бойцов криминальных группировок. По информации "Форбс", в 2020 году семья олигарха стала самой богатой в россии — с состоянием 5,45 млрд дол.
В 2011 году он купил российскую компанию “Минудобрения”, более 75% продукции которой ранее шло на экспорт, половина из которого поставлялась по трубе “Тольятти-Одесса”.
Таким образом, начиная с 2011-го, он стал одним из основных игроков на рынке минудобрений и аммиака. Тогда же началась его тесная кооперация с предприятиями группы "Остхим" Дмитрия Фирташа.
В свое время Ротенберг даже планировал приобрести Одесский припортовый завод для диверсификации инвестиционных вложений, сообщали СМИ.
Аммиак из Россоши поставлялся предприятиям Фирташа в Украину по заниженным ценам, что давало возможность выпускать минудобрения по конкурентным ценам. Все эти схемы, подкрепленные кредитными линиями банков россии, способствовали дальнейшему укреплению российского бизнеса в Украине.
Теперь же, имея в своем активе предприятие по производству бесшовных труб и предприятие по производству аммиака, которое связано с аммиакопроводом “Тольятти-Одесса”, Ротенберг может стать одним из наиболее заинтересованных в оккупации Украины бизнесменов рф, потому что в таком случае он может получить непосредственный доступ к транзиту, а в дальнейшем – приобрести ОПЗ и реконструировать его мощностями своих компаний.