Эксперт рассказал, каким образом мир и Украина могут предотвратить повторение сценария с оккупацией Запорожской АЭС

КИЕВ. 14 июля. УНН. Чтобы избежать повторения сценария с Чернобыльской и Запорожской АЭС, мир должен кардинально пересмотреть ответственность за нарушение соглашений по ядерной безопасности. Он должен быть более жестким и четко прописанным. Такое мнение в комментарии УНН высказал экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков.

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«На международном уровне должно быть усиление ответственности страны, являющейся участником международного права и при этом занимающей объекты атомной инфраструктуры другой страны, превращая их в военные базы. Ответственность страны, которая это делает, должна быть более жесткой от санкций до уголовного преследования на международном уровне и четко прописана. После войны и нашей победы, нужно пересматривать все международные конвенции, причастные к физической защите объектов, безопасному использованию ядерной энергии и вопросам, касающимся гарантии государств о нераспространении ядерного оружия», – считает Плачков.

Детали

Что касается шагов нашего государства, которые должны быть предприняты для недопущения сценариев с Чернобыльской и Запорожской АЭС, то эксперт считает, что крайне необходимо усиливать физическую защиту объектов атомной инфраструктуры. Кроме того, Украине следует как можно скорее разорвать все соглашения, касающиеся ядерной энергетики.

«Во время четырехмесячной оккупации Запорожской АЭС сотрудники российской корпорации «Росатом» или военные имеют доступ к технологиям другого государства, потому что там находились и документы «Вестингауз», и другая документация. К сожалению, у нас с россиянами до сих пор работает межгосударственное соглашение. И в своих интервью, например, для WSJ они рассказывают об обмене техническими данными, консультируют и помогают. Действие такого соглашения дает возможность россиянам на международном уровне манипулировать и ядерной безопасностью, и держать в заложниках весь цивилизованный мир», – отметил эксперт.

Напомним

Оккупационные силы продолжают запугивать работников Запорожской атомной электростанции и угрожать жителям временно захваченного Энергодара. Псевласти Запорожской АЭС объявили о переходе контроля к рф с 1 сентября.