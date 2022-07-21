Соответствует ли действительности обнародованный нардепом указ о лишении гражданства Коломойского, Корбана и Рабиновича: ответ Банковой

КИЕВ. 21 июля. УНН. На Банковой не подтверждают, но и не опровергают действительность Указа о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, а также бизнесмена, главы терробороны Днепра Геннадия Корбана, который обнародовал нардеп Сергей Власенко. Об этом журналисту УНН сообщил источник из Офиса Президента.

Детали

Сегодня народный депутат от “Батькивщины” Сергей Власенко на своей странице Facebook обнародовал якобы указ Президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится о лишении гражданства 10 человек. Среди них – олигарх Игорь Коломойский, действующий нардеп от партии "Слуга народа" – Игорь Васильковский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович, глава терробороны Днепра, предприниматель и политик Геннадий Корбан.

УНН обратился к источнику в Офисе Президента с вопросом – соответствует ли данный указ действительности. На Банковой не опровергли, но и не подтвердили. А еще отметили, что под обнародованным нардепом указом даже нет подписи Президента.

В то же время добавили, что такие указы не обнародуются.

Цитата

“Такие указы не обнародуют, потому что они содержат персональные данные”, – заверил источник.

Отметим, ранее Банковая подтвердила УНН информацию, что Зеленский тайным указом лишил гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана, добавив, что такой указ есть, однако содержит персональные данные лиц, поэтому не обнародуется.

Сейчас некоторые СМИ сообщают со ссылкой на собственные источники, что входящий в список претендентов Геннадий Корбан думает, как вернуться в Украину, из-за последних новостей о возможном аннулировании украинского гражданства.

По данным изданий, 21 июля Корбан собирается пересечь польско-украинскую границу.

Кроме этого, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил накануне, что Рабиновичу вскоре будет объявлено подозрение в государственной измене.



По другим претендентам на лишение гражданства – получить комментариев не удалось.