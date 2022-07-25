Будут вывозить не только зерно: министр инфраструктуры Кубраков рассказал подробности Стамбульского соглашения

КИЕВ. 25 июля. УНН. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал журналисту УНН во время брифинга подробности по Стамбульскому соглашению об экспорте украинского зерна. По словам министра, вместе с зерном будут вывозиться также удобрения и другая аграрная продукция.

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“Соглашение покрывает все, что касается аграрной продукции, включая удобрения, но сказать, что именно будет вывозиться или наоборот (мы будем покупать или они будут переваливаться через наши порты) мы сейчас не можем. Это будет решено, когда заработает координационный центр, который уже будет согласовывать и пропускать конкретные суда”, - сообщил Кубраков.

Добавим

Недавно Украина подписала соглашение с Турцией и ООН о возобновлении экспорта зерна морскими путями.

Согласно достигнутым договоренностям Украины, россии, Турции и ООН продукция АПК и удобрения, включая аммиак, получат зеленый коридор для экспорта из портов Одессы, Черноморска и Южного.

Ранее

В Союзе химиков заявляли, что в Одессе находится около 42 тысяч тонн аммиака, за который есть задолженность, ведь он находится на хранении. До 24 февраля 2022 года для последующей продажи через амиакопровод “Тольятти-Одесса” транспортировался российский аммиак, который производился на предприятии “ТольятиАзот”.

Однако сразу после начала войны транспортировка была поставлена ​​на паузу. Позже выяснилось, что “ТольяттиАзот” выкупил российский олигарх Дмитрий Мазепин, который, по информации УНН обещал путину “сдать” Одессу (на территории которой находится Одесский припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака), в обмен на контроль над этим предприятием.