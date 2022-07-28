Политолог рассказал о механизме борьбы с коллаборантами в Раде

КИЕВ. 28 июля. УНН. Лишить мандата подозреваемых в коллаборационизме народных депутатов можно только через суд. Об этом УНН рассказал политолог Игорь Рейтерович.

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“Есть единственный механизм, согласно которому человека, обвиняемого в государственной измене (можно лишить мандата – ред.)... У нас нет закона пока о коллаборантах. Кстати, его надо бы принять, потому что возможно это стало бы прецедентом в отношении решений таких людей, которые имеют представительский мандат. И не только в Верховной Раде, но и органах местного самоуправления в том числе, потому что там есть определенное количество депутатов, также перебежавших на сторону врага. Так вот, исключить можно сегодня по решению суда. Это не может решить Верховная Рада. Это немного странная история. Но с другой стороны, это закладывалось с начала независимости Украины как предохранитель, чтобы нельзя было выбросить какого-нибудь оппозиционного депутата, в чем-то обвинив. Но на сегодняшний день имеем негативное последствие от демократического, по сути, механизма”, - отметил Рейтерович.

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В то же время, по мнению политолога, пророссийские нардепы формально могут подрывать легитимность решений ВР, однако умышленно показательно делать этого не будут.

“Те, кто присутствует в Верховной Раде, и где-то там может скрыто ожидает прихода россии, или уже окончательно в этом разочаровались, или затаились и не будут пытаться каким-то образом влиять на решения и срывать работу Верховной Рады Украины”, – заметил он.

Напомним

После полномасштабного вторжения россии в Украину, суд запретил деятельность ряда пророссийских политических партий. Однако в Верховной Раде остаются народные депутаты, которые были членами запрещенных политсил. В частности, депутаты, входившие в “Оппозиционную платформу - за жизнь”, объединились в новые депутатские группы: "Платформа за жизнь и мир" и “Восстановление Украины”.

Вместе с тем, в Верховной Раде остаются и некоторые бывшие члены “Партии регионов”. В частности, нардеп Антон Яценко, который в 2014 году поддержал “диктаторские законы 16 января”, а сейчас развернул борьбу против местных властей в Черкасской области. Поэтому правоохранителей просят проверить Яценко на коллаборационизм.

Отметим, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7318, который предлагает запретить бывшим “регионалам”, коммунистам и выходцам из ряда антиукраинских партий баллотироваться в президенты, народные депутаты и другие руководящие должности.