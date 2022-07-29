Водка, балалайка и КАМАЗ: бывший российский гонщик Формулы-1 решил пересесть с болида на грузовик

КИЕВ. 29 июля. УНН. Сын российского олигарха Дмитрия Мазепина Никита, который ранее был гонщиком Формулы-1, после исключения из команды Haas, решил пересесть с болида на грузовик, передает УНН.

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«У меня есть желание попробовать свои силы за грузовиком, «Камаз К5». Если позовут — пересяду», - сообщил он.

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Никиту Мазепина исключили из команды Haas после того, как на его отца, Дмитрия Мазепина, наложили персональные санкции.

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Он попал в список как публичная фигура, которая не отказалась от связи с “Уралкалием” — компанией его отца, выступившей спонсором команды “Haas”.

В то время, когда Мазепин-младший ещё принимал участие в гонках Формулы-1, его отец - русский олигарх Мазепин угрожал руководству команды “Формулы-1” лишить их финансирования из-за неудач сына, который почти все время проигрывал на гоночной трассе.

Сам Никита своей вины в неудачах не видел и обвинял во всем команду и свой автомобиль, постоянно просил его заменить. Старший Мазепин был недоволен результатами сына, однако тоже не видел в этом его вины. В одном из разговоров с тренером Дмитрий Мазепин пригрозил лишить команду финансирования, если ситуация не исправится.