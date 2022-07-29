Резникова готовы посадить в премьерское кресло, но сейчас не время - источник

КИЕВ. 29 июля. УНН. Информация о возможном «переводе» Алексея Резникова с должности министра обороны на должность главы правительства даже не обсуждалась. Об этом УНН рассказала источник, владеющий информацией.

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«Этот вариант не рассматривался. Даже если б рассматривался, думаю, он быстро был бы отметен ввиду того, что Резников сейчас на своем месте. Вероятно, он был бы эффективен и в премьерском кресле, а как квалифицированный юрист, вероятно, мог бы показать себя и как глава Минюста, но сейчас не время. Он (Резников – ред.) сумел совместить функции, присущие не только главе оборонного ведомства, но и отчасти внешнеполитического, чем усилил нашу работу с международными партнерами в получении вооружения. Потому сейчас он остается министром обороны и реализует начатое. Он четко знает свои задачи. Победа будет за нами, и после нее нам нужны будут профессионалы для восстановления страны. Тогда и посмотрим, где Резников будет эффективнее», - рассказал источник.

На уточняющий вопрос УНН о том, что в дальнейшем Резников все же может претендовать на премьерское кресло, после завершения войны, собеседник ответил: «Давайте добьемся Победы! Она будет. И Резников сейчас среди тех, кто ее приближает. Его успехи будет учтены».

Собеседник также подчеркнул, что было бы глупо менять министра обороны не просто в разгар войны, а тогда, когда он успешно ведет работу в частности в формате «Рамштайн», что позволяет украинской армии получать эффективное вооружение от наших партнеров.

Также источник не исключил других перестановок к правительстве, подчеркнув, что не все министры проявили себя эффективно и с полной отдачей.

Контекст

Некоторые СМИ, ссылаясь на источники, обнародовали информацию о готовящихся перестановках в Кабмине. В частности, сообщалось, что Алексей Резников может сменить Дениса Шмыгаля на должности премьера. Позднее эту информацию подхватили некоторые эксперты. Сообщалось также, что Резников может занять кресло министра юстиции.

Среди претендентов на премьерское кресло также называют министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.