Политолог: визит Пелоси на Тайвань - это самый плохой сценарий для Украины

КИЕВ. 2 августа. УНН. Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к обострению отношений между Китаем и США, что будет иметь негативные последствия для обеих стран. Кроме того, такой визит станет плохим сигналом для Украины, ведь ухудшение отношений США и Китая выгодно россии. Вполне возможно, что тогда Китай изменит свою нейтральную позицию и будет помогать россии. Об этом в комментарии УНН рассказала доктор политических наук и профессор Ольга Брусиловская.

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«Нэнси Пелоси очень серьезно настроена и не раз подчеркивала, что для нее вообще не стоит вопрос, ехать ли на Тайвань. Но она – третье лицо в государстве, над ней есть еще вице-президент и президент США. Я думаю, что она не сможет без них принять это решение. Ведь такой визит для США станет катастрофой. Начнется обострение отношений с Китаем, которые они активно пытаются решить в последние месяцы. Однако, с другой стороны, есть Тайвань, в который Соединенные Штаты вложили немало денег в поддержку независимости. И в случае отмены визита Пелоси, Тайвань будет оскорблен. Но на мой взгляд, второй вариант является лучшим выходом из ситуации. Да, Тайвань обидится, однако у него нет другого такого союзника, как США. И тайваньским властям нужно решать, хотят ли они ухудшить отношения с единой силой, поддерживающей их в независимом состоянии», – рассказала Брусиловская.

Если Пелоси все же поедет на Тайвань, то для Украины это станет самым плохим сценарием, считает политолог. Ведь если начнется обострение отношений между США и Китаем, это уже будет касаться не только экономики, но и геополитики. То есть если США отталкивает от себя Китай, то Китай может пойти на сближение отношений с россией.

«Украине это не нужно. Нам нужно, чтобы США и Китай договорились, и тогда мы будем в гораздо большей безопасности. Ведь россия сейчас хочет от Китая получать оружие. Китай пока удерживается и занимает нейтральную позицию. Но это только к моменту, когда он ведет активные торги по США. Если торги закончатся ничем, то Китай ничего не будет сдерживать оказывать помощь россии, которую она хочет», – отметила Брусиловская.

Кроме того, от обострения отношений между США и Китаем не выиграет ни одна из сторон конфликта. Несколько лет подряд Китай и США были в состоянии экономической войны, которая истощила обе страны, и конфликт не пойдет никому на пользу. Политолог считает, что все будет зависеть от сноровки работы дипломатов.

Напомним

Несколько тайваньских СМИ сообщили, что представитель Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань во вторник и проведет ночь в Тайбэе.

Но Китай заявил в понедельник, что его военные "не будут сидеть, сложа руки", если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань.