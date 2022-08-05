Участие в тендере и долги: подробности о бизнесе из-за которого нардеп Яценко угрожал Ноздровской

КИЕВ. 5 августа. УНН. Правозащитница Ирина Ноздровская, которую в 2018 году нашли убитой на Киевщине, владела частью ООО “НПЗ” Безопасное движение”. Об этом УНН рассказала мать активистки Екатерина Дуняк. По ее словам, фактически бизнес принадлежал нардепу Антону Яценко, на которого работала Ноздровская, хотя в официальных документах его имени нет.

Детали

Согласно данным на сайте YouControl, ООО “НПЗ “Безопасное движение” владеют Евгений Плющ (63,33%) и Светлана Сапотинская (36,67%) – родная сестра Ирины Ноздровской, которую сбили на смерть в 2015 году. По словам матери правозащитницы, Нозровская переписала свою долю бизнеса на сестру после конфликта с Яценко.

По данным YouControl, ООО “НПЗ “Безопасное движение” занималась строительством сооружений, производством электрического осветительного оборудования и строительных металлических конструкций. При этом уставный капитал фирмы – всего 5 тыс. грн.

В 2013 году компания выиграла тендер почти на 2 млн грн. Заказчиком услуги являлся Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины. Компания должна была разработать автономные интеллектуальные светодиодные осветительные системы с питанием от солнечных элементов и аккумуляцией энергии на суперконденсаторах. По информации на сайте, это был единственный тендер, выигранный фирмой. В то же время на сайте Prozorro нет никакой информации об участии ООО “НПЗ “Безопасное движение” в других тендерах. Отметим, что согласно данным на портале, у компании не было никакого дохода, кроме указанного тендера.

Вместе с тем, на сайте указано, что у фирмы был налоговый долг в 620 грн, который погасила только в мае 2021 года. Вместе с тем против компании в феврале этого года было открыто исполнительное производство по взысканию средств в пользу госбюджета. Речь идет о санкциях, штрафах или других платежах. Вместе с тем, еще в 2014 году компания была исключена из реестра плательщиков единого налога.

Добавим

По словам матери Ноздровской, правозащитница поссорилась с Антоном Яценко во время Революции Достоинства и отказалась возвращать ему долю в бизнесе. Тогда нардеп начал преследовать активистку и угрожать ей.

Цитата

“Он начал ее шантажировать, она ушла на Майдан. Тогда он потребовал у нее вернуть ему долю «Безопасного движения», что заработную плату мы тебе отдадим, только верни долю. Когда Ира уже шла работать, после Майдана, она «переписала» бизнес на Свету, на всякий. Она боялась, что с ней что-нибудь произойдет – мы ехали в машине, это был Майдан, и тут звонит телефон, это было при мне, она говорит: «Мама, Яценко». Она взяла трубку, стала с ним говорить, он сказал ей: «Я тебя закопаю» – это были его слова. Тогда она приняла решение переписать бизнес на младшую сестру”, – рассказала Екатерина Дуняк.

Напомним

3 августа суд вынес приговор по делу об убийстве Ирины Ноздровской: Юрия Россошанского приговорили к 15 годам за решеткой. Причастность других лиц к убийству суд не рассматривал.

В то же время, семья Ноздровской не верит, что Россошанский сам совершил преступление. Мать активистки уверена, что заказчиком убийства был нардеп Антон Яценко.