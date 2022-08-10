"Экспертный труд должен достойно оплачиваться": глава бюджетного комитета раскритиковал законопроект об уменьшении зарплат нардепов до минималки

КИЕВ. 10 августа. УНН. Глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов не будет голосовать за законопроект авторства нардепа Антона Яценко по поводу уменьшения зарплат народных избранников до минималки, ведь считает его популистским. Об этом Аристов рассказал в комментарии УНН.

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“Что касается законопроекта Антона Яценко, то хочу подчеркнуть: у каждого нардепа есть возможность перечислять собственные средства на нужды тех, кому сейчас необходима помощь. И так многие из нас и делают. Народных депутатов выбирают для того, чтобы они меняли страну к лучшему. Я как избиратель выбирал экспертов, ученых (у нас много депутатов с научной степенью), технократов. Экспертность требует кропотливого труда и времени, поэтому работа человека, который является экспертом в той или иной сфере, должна достойно оплачиваться.

У депутатов очень ограниченное время на то, чтобы заниматься чем-то другим, кроме выполнения своих полномочий. Все время они посвящают своим избирателям, громадам. Депутатские полномочия не прекращаются во время отпуска, болезни или командировки.

Поэтому я считаю проект Яценко популистским. Он может распоряжаться собственными средствами, как ему вздумается, а не делать пиар на беде, в которой сейчас оказались украинцы из-за полномасштабной войны с россией. Так что голосовать за проект принципиально не буду, относительно коллег, то сказать не могу”, - отметил нардеп.

Как глава бюджетного комитета, Аристов добавил, что считает "раздутым" государственный аппарат из-за дублирования некоторых функций, так что расходы на него можно сократить. Такая задача стоит и от руководства государства.

Напомним

Внефракционный нардеп Антон Яценко в своем законопроекте предлагает на период действия военного положения отменить все льготы и привилегии для народных избранников, а также установить их зарплаты на уровне минималки.

Однако, по мнению экспертов, это не принесет значительных средств в бюджет, поэтому подобные инициативы носят популистский характер.