"Придется брать на лапу": эксперт рассказал о рисках законопроекта по уменьшению зарплаты нардепов до минималки

КИЕВ. 11 августа. УНН. Законопроект нардепа Антона Яценко по уменьшению заработной платы народных депутатов до минимальной несет коррупционные риски. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономист Александр Охрименко.

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“Это делает проблему для тех депутатов, которые все же пытались не брать на лапу. А при такой зарплате им придется брать на лапу”, – отметил Охрименко.

Напомним

Внефракционный нардеп Антон Яценко в своем законопроекте предлагает на период действия военного положения отменить все льготы и привилегии для народных избранников, а также установить их зарплаты на уровне минималки. Это, вероятно, первая законодательная инициатива нардепа за время полномасштабной войны. По данным ОПОРЫ, с 24 февраля по 5 июля он не зарегистрировал ни одного законопроекта.

В то же время в бюджетном комитете Верховной Рады законопроект раскритиковали. Глава комитета Юрий Аристов отметил, что он популистский, а сам Яценко пиарится на беде украинцев.