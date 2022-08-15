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"Знаю его методы давления на людей": мэр Умани рассказала о конфликте с нардепом Яценко

"Знаю его методы давления на людей": мэр Умани рассказала о конфликте с нардепом Яценко

Ирина Плетнева

КИЕВ. 15 августа. УНН. Конфликт нардепа Антона Яценко с местными властями Умани произошел из-за различных видений относительно отдельных вопросов жизнедеятельности города. Об этом УНН рассказала мэр Умани Ирина Плетнева.

Детали

По словам Плетневой, после конфликта Яценко стал критиковать ее, иногда безосновательно. В то же время она отметила, что на такую ​​критику пытается не реагировать.

Цитата

“Я просто очень долго работала с ним, знаю его методы давления на людей, поэтому я не обращаю на это внимание”, – отметила Плетнева.

Напомним

После полномасштабного вторжения россии в Украину Антон Яценко, который когда-то был членом “Партии регионов”, исчез из Черкасской области, а когда вернулся, развернул борьбу с местными властями. В частности, он активно критикует мэра Умани Ирину Плетневу, которая раньше была его помощницей. А также терроризирует уголовными делами главу Черкасской ОВА Игоря Табурца. 

Местные политики говорят, что это потому, что после своего исчезновения Яценко фактически потерял власть в регионе.

Отметим, что правоохранителей просят проверить Яценко на коллаборационизм из-за его возможных связей с нардепом Алексеем Ковалевым, который перешел на сторону оккупантов в Херсонской области.

Источник: УНН
Теги: Умань, Антон Яценко
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