Должны быть осторожными: эксперт ответил, является ли Эрдоган настоящим союзником Украины

КИЕВ. 18 августа. УНН. Украина должна с осторожностью подходить к позициям Турции относительно невведения санкций против россии, а также помощи и поддержки российской экономики. Такое мнение высказал журналисту УНН военный эксперт Александр Мусиенко.

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“Мы точно должны с осторожностью подходить к вопросам турецкой позиции относительно невведения санкций против россии, помощи и поддержки российской экономики. Многие российские компании переехали именно в Турцию. То есть, в наших интересах, все же, чтобы Турция максимально дистанцировалась от россии и не становилась для них, извините, такой своеобразной "спасительной гаванью” для многих бизнесов, где они могут использовать, чтобы обходить санкции”, – отметил Мусиенко.

Детали

По его мнению, Турция и ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган были и остаются украинскими партнерами по вопросам экономики, военно-технического сотрудничества, непризнания аннексии Крыма, а также поддержки территориальной целостности Украины.

В то же время в вопросах, касающихся отношений с россией и российско-украинской войны – у Украины должна быть своя жесткая и прочная позиция, от которой она не отступит, даже с партнерами, считает эксперт.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что во время трехсторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша речь не шла о склонении к любым уступкам в пользу россии.

Кулеба отметил, что между Зеленским, Эрдоганом и Гуттеришем есть взаимопонимание.