"Кто вкладывает деньги - тот и влияет на деятельность суда" - юрист о деятельности третейских судов

КИЕВ. 23 августа. УНН. Деятельность третейских судов держится на репутации и деньгах. Так юрист Денис Цыпин прокомментировал работу третейских судов – негосударственных органов, которые образуются по соглашению или соответствующему решению заинтересованных лиц, передает УНН.

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«Деятельность третейского суда держится обычно на репутации, с одной стороны. С другой стороны третейский суд – это деньги, которые нужно вкладывать в этот суд. Кто вкладывает деньги – тот и влияет на деятельность суда. Таким образом получается, что любая организация, образующая третейский суд – отрабатывает конкретного какого-нибудь бенефициара, который отмечает в своих документах, что он хочет рассматривать дела именно в этом суде.

Может быть, он там рассматривает дела, потому что он доверяет и потому что он знает, что там известные специалисты. А возможно, он доверяет, потому что у него там известные судьи, с которыми есть определенные договоренности, и он эти договоренности использует в свою пользу», - отметил Цыпин.

По его мнению, в Украине реально функционирующим и независимым третейским судом является Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины. Третейские же суды, работающие на частные банковские организации, как вот Третейский суд при Ассоциации украинских банков, вызывают к себе много вопросов.

«К примеру, когда люди заключают кредитные сделки с банками, то что происходит? Люди хотят получить деньги и соглашаются на все что угодно, на такое соглашаются, что волосы дыбом. И банки эти моменты используют, чтобы быстро все решить в их пользу», - резюмировал Цыпин.

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