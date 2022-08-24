"О чем можно разговаривать с долб***ми в государственных креслах, которые совершают такое" - Тука о выдаче КРАИЛ лицензии 1xBet

КИЕВ. 24 августа. УНН. После нападения россии на Украину 24 февраля, вести диалог с любыми должностными лицами, которые каким-либо образом связаны со страной-агрессором нельзя. Об этом журналистам УНН заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, комментируя отказ КРАИЛ от аннулирования лицензии российской компании 1xBet, передает УНН.

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«Что здесь комментировать? Взять каждого из членов этого органа (КРАИЛ – ред.) и головой о стену, раз 10, тогда может тем безголовым что-нибудь дойдет. А другого способа я не вижу. После всего, что мы сейчас переживаем – о чем можно разговаривать с долб***ми в государственных креслах, которые совершают такое», - сказал он журналистам.

Тука считает, что Премьер-министр Украины Денис Шмигаль только в крайнем случае может отозвать лицензию у российской компании. А сам КРАИЛ не будут распускать.

«В крайнем случае Шмигаль просто отзовет лицензию у 1xBet и на этом все завершится, потому что у армии бюрократов найдется 10 тысяч объяснений, почему они позволили выдать лицензию пророссийской компании: КРАИЛ будет рассказывать, что если бы они отказали, то это было бы нарушение закона, что пусть депутаты сначала изменят законодательство. Вот и все разборки нынешней власти», – заявил Тука.

Контекст

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей 30 марта выдала две лицензии ООО "Твоя компания беттинга" (букмекерская компания 1xBet) для работы в Украине.

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Эта компания номинально принадлежит украинским гражданам, в то же время, сам бренд 1xBet, по информации журналистов InformNapalm, контролируется российскими гражданами Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.

Несмотря на это, в КРАИЛ сообщают, что не видят российского следа в компании и якобы обратились в Бюро экономической безопасности, Службу безопасности Украины, Подольскую окружную прокуратуру и Государственную службу финансового мониторинга для того, чтобы выяснить, сотрудничает ли букмекерская компания 1xBet с россией.

В БЭБ в свою очередь уже сообщили – не получали от Комиссии никаких обращений.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время итогового брифинга после Саммита Крымской платформы заявил, что поручил Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю ввести санкции против всего бизнеса, связанного с россией. Так он ответил на вопрос журналиста УНН относительно работы пророссийского букмекера 1xBet, которому до сих пор не аннулировали лицензию в Украине.

В то же время Денис Шмигаль поручил разобраться с 1xBet Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, Бюро экономической безопасности, Национальной полиции и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, однако результаты работы этих ведомств пока неизвестны.

Но пока проходит проверка пророссийской конторы, 1xBet продолжает свою работу в Украине и может собирать личные данные украинцев для их последующей вербовки фсб.