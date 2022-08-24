"Занимаются лоббизмом": экономический эксперт о деятельности Ассоциации украинских банков

КИЕВ. 24 августа. УНН. Ассоциация украинских банков занимается лоббизмом тех финучреждений, которые входят в ее состав. Других функций АУБ не выполняет. Об этом журналистам УНН рассказал экономический эксперт Андрей Новак.

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«В АУБ только одна цель деятельности – представлять интересы банков, входящих в эту ассоциацию и платящих какие-то взносы. То есть они занимаются лоббизмом – подготовкой законопроектов в интересах тех банков, которые входят в состав Ассоциации. На сколько она эффективна – могут оценивать сами банки, которые входят в ее состав», – сообщил Новак.

Он подчеркнул, что в состав АУБ не входят крупные игроки рынка, потому когда-то туда, можно сказать, силой заставляли войти маленькие банки.

«На сколько я знаю, там просто была создана одно время альтернативная ассоциация (АУБ – ред.). Когда-то была Единая ассоциация украинских банков, а потом, мне кажется, при Януковиче, была создана альтернативная ассоциация и практически силой заставили выйти из той единой и перейти в эту новую (АУБ - ред.). Поэтому, насколько я знаю, там был какой-то конфликт», – резюмировал он.

Добавим

Несмотря на то, что АУБ занимается лоббизмом входящих в Ассоциацию банков, уже 2 финучреждения, которых они пиарили - обанкротились. Речь идет в частности о «Мегабанке» и банке «СИЧ».

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