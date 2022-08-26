Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 36,48 0,1755 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
47% образовательных учреждений обеспечены укрытием - МВД
47% образовательных учреждений обеспечены укрытием - МВД
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Архив
8070

Нардеп из "Слуги народа" Алексей Леонов поддержал Бориса Баума, которого призывали депортировать из Украины

Нардеп из "Слуги народа" Алексей Леонов поддержал Бориса Баума, которого призывали депортировать из Украины

Борис Баум

КИЕВ. 26 августа. УНН. Несмотря на наличие у гражданина Украины и первого заместителя председателя экспертного совета КРАИЛ Бориса Баума латвийского паспорта, нардеп от “Слуги народа” Алексей Леонов решил его поддержать в комментарии журналистам УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Минцифры Федорова – в КРАИЛ: кто позволяет пророссийскому бизнесу легально работать в Украине

Цитата

“Что касается Баума, я могу сказать только одно – сколько я с ним общаюсь, я знаю, что он полностью поддерживает деятельность нашего Президента и поддерживает наше государство (...)

У него была всегда сугубо государственная позиция, и все что он делал – касалось исключительно интересов государства”, – считает Леонов.

Этот нардеп единственный, кто оставил положительное сообщение в комментариях под сообщением Бориса Баума в Facebook.

Другие же пользователи соцсети устроили “скандал” и призвали депортировать Баума из Украины, потому что он, по их мнению, “поддерживает убийство украинцев и спонсирует российских оккупантов”, лоббируя интересы пророссийского букмекера 1xBet, которому уже во время войны КРАИЛ выдал лицензии на работу в Украине.

Во время написания материала Борис Баум удалил свое сообщение из Facebook, так что для подтверждения этой информации редакция УНН публиковала скриншоты как самого сообщения, так и комментариев под ним.

Напомним

В июне этого года в украинском медиа-пространстве разразился скандал - расследователи InformNapalm выяснили, что благодаря Бауму, уже во время войны, пророссийская букмекерская компания 1xBet получила лицензию для работы в Украине.

Расследование было опубликовано 20 июня, а уже 22 июня на пункте пересечения украинской границы Ягодин был замечен и сам Борис Баум.

По информации журналистов УНН, Баум пересек границу по действительному паспорту гражданина Латвии LV6*****4.

Позже Баум вернулся в Украину, опять же используя свой латвийский паспорт.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины в случае, если ГПСУ узнает о пересечении украинской границы Баумом по латвийскому паспорту, а не украинскому паспорту - ему будет угрожать админответственность.

Источник: УНН
Теги: Борис Баум
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.