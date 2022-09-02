Руководитель КРАИЛ Иван Рудый отказался комментировать выдачу лицензии букмекерской компании 1xBet

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Глава украинской Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Иван Рудый отказался предоставлять комментарий журналистам УНН относительно выдачи лицензии букмекерской компании 1xBet и их вероятных российских корней.

Детали

Во время телефонного разговора с журналистами ИА УНН Иван Рудый назвал всю компанию против букмекера 1xBet заказной, а на вопрос, действительно ли 1xBet - пророссийская компания, которая имеет корни в россии, Рудый отказался отвечать и бросил трубку.

Контекст

Иван Рудый является руководителем КРАИЛ, в то же время его обязанности исполняет Елена Водолажко. Именно она подписывала и в дальнейшем должна была контролировать деятельность букмекерской компании ООО “ТБК” (бренд 1xBet – ред.), которой 30 марта, в разгар полномасштабного вторжения россии в Украину, было выдано 2 лицензии. Тогда в Комиссии заявили – по документам компания никак не связана со страной-агрессором.

Как оказалось позже, ООО “ТБК” действительно номинально принадлежит украинским гражданам. В то же время, сам бренд 1xBet, по информации журналистов InformNapalm, контролируется российскими гражданами Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.

Несмотря на это, в КРАИЛ до сих пор сообщают, что не видят российского следа в компании и не аннулируют лицензию букмекерам, несмотря на заявление и поручение Президента Украины ввести санкции против всего бизнеса, который связан с россией.