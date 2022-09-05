Букмекерская компания 1xBet имеет российские корни - Мосийчук

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Букмекерская компания 1xBet, которая в конце марта получила лицензии для работы в Украине, полностью имеет российские корни. Об этом в эксклюзивном комментарии журналистам сообщил общественный деятель и бывший нардеп Игорь Мосийчук.

Детали

Мосийчук рассказал, что вместе со своим коллегой проводит собственное расследование, которое доказывает участие в компании россиян.

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“Мы вместе с моим коллегой проводим собственное журналистское расследование, уже записано интервью с человеком, который оказывал помощь при регистрации кипрских компаний – всех, которые связаны с 1xBet. Этот человек помогал букмекерам работать в Африке и он точно утверждает и доказывает на фактах российские корни. И то, что они сейчас в россии в розыске – это просто прикрытие”, – рассказал Мосийчук.

Он сообщил, что, несмотря на официальные заявления 1xBet, у них есть российская “дочка” - 1xСтавка, которая до сих пор работает в россии.

“Их компания - российская дочка (1хСтавка – ред.) работает на полную мощность. Через них проплачивается полностью вся реклама 1xBet с территории россии. Поэтому все эти сказочки, которые нам пытаются рассказать в госорганах, что вроде бы 1xBet не связана со страной-агрессором – просто прикрытие людей, которые, по факту, сотрудничают и являются частью экономики россии. Я бы не советовал чиновникам этого делать, потому что мы все равно докажем обратное, а они будут выглядеть некрасиво", - рассказал экс-нардеп.

Мосийчук заметил, что для регистрации компаний, через которые работает 1xBet, используются фирмы-прокладки.

“Я точно могу сказать, что для регистрации этих различных прокладок и компаний, через которые владельцы 1xBet (Семиохин, Казорин и Каршков – ред.) избегают еще и уплаты налогов, они используют фунтов (лицо, которое за деньги согласилось стать фиктивным директором в компаниях, заведомо создававшихся для финансовых махинаций - ред.).

Они не заморачиваются, это трехкопеечные фунты – то есть люди, зарабатывающие на том, что торгуют своим именем, чтобы потом нести ответственность в случае чего”, – резюмировал общественный деятель.

Добавим

Ранее Мосийчук заявил, что с букмекерами 1xBet нужно как можно скорее разобраться и не только аннулировать им лицензии, но и привлечь к ответственности лоббистов, одним из которых, по его мнению, является Борис Баум - первый заместитель председателя экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в Украине, выдавшей лицензии ООО “ТБК”, работающей под брендом 1xBet.

Напомним

Компания ООО “ТБК” номинально принадлежит украинским гражданам. В то же время, сам бренд 1xBet, по информации журналистов InformNapalm, контролируется российскими гражданами Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.

Несмотря на это, в КРАИЛ до сих пор сообщают, что не видят российского следа в компании и занимаются “политической слепотой”, заявляя, что они стоят “на страже честной и прозрачной деятельности всех участников рынка азартных игр”. Украинцы считают такие заявления КРАИЛ “галиматьей” и призывают закрыть Комиссию.