Букмекерская контора 1xBet нарушает Закон Украины о языке: комментарий языкового омбудсмена

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Букмекерская компания 1xBet, официально работающая в Украине, нарушает закон Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. А все потому, что представители этой конторы общаются исключительно на русском языке, передает УНН.

Детали

Журналистам УНН удалось выяснить, что, позвонив по официальному номеру, указанному на сайте компании 1xBet, разговор с дозвонщиком начинает робот, который общается только на русском языке.

Далее на вопросы дозвонщика отвечает представитель колл-центра, который также общается исключительно на русском. Журналисты УНН общались с представителями колл-центра трижды и каждый раз слышали ответы исключительно на русском языке. Однажды представитель колл-центра даже не понял вопросов, которые задавали на украинском языке.

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В то же время в Украине еще с прошлого года вступили в силу отдельные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которым обслуживание потребителей должно происходить на государственном языке.

“Открываете статью 30 ЗУ о языке, который вступил в силу 16 января 2021 года. Раздел первый: языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык. Затем – второй пункт толкования, а третий подчеркиваю дословно, по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон. Если вы начинаете нарушать закон, предусматривающий приемлемость сторон – вы там не будете работать”, - подчеркнул Тарас Креминь.

Контекст

Несмотря на войну, в Украине до сих пор продолжает работать букмекерская компания 1xBet.

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензии компании ООО “ТБК” (бренд 1xBet – ред.) 30 марта, в разгар войны.

Эта компания номинально принадлежит украинским гражданам. В то же время, сам бренд 1xBet, по информации журналистов InformNapalm, контролируется российскими гражданами Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.

Напомним

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против всего бизнеса, который связан с россией. Так он ответил на вопросы журналиста УНН относительно работы пророссийского букмекера 1xBet, которому до сих пор не аннулировали лицензию в Украине.

Ранее он поручил заняться вопросом работы компании премьер-министру Денису Шмыгалю, однако повествования до сих пор нет.